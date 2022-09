Paris: timide rebond avant la réunion de la BCE information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 11:38

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse jeudi matin, poursuivant son timide rebond des deux derniers jours dans un climat de prudence à quelques heures des décisions très attendues de la BCE. L'indice CAC40 - progresse de 0,2% à 6116 points.



Le rebond devrait toutefois rester limité d'ici à la publication, à 13h45, du communiqué de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), dont la teneur semble un peu moins incertaine au vu des développements des dernières semaines.



Alors que le conseil des gouverneurs de l'institution doit se réunir dans la matinée, la plupart des observateurs s'attendent désormais à ce que la banque centrale relève ses taux d'intérêt de 75 points de base.



Les investisseurs guetteront avec attention l'intervention de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, dans l'espoir d'y trouver de nouvelles indications sur l'évolution à venir des taux d'intérêt.



'Il est difficile d'imaginer autre chose qu'un discours 'faucon' de Christine Lagarde pendant la conférence de presse qui suivra la décision sur les taux', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Notamment après les propos d'Isabelle Schnabel, membre du directoire de la BCE, qui a estimé fin août que même si l'économie européenne entrait en récession, il n'y aurait quasiment pas d'autres alternatives que de poursuivre sur la voie de la normalisation monétaire', souligne-t-il.



'Un discours trop équilibré de la présidente de la BCE poserait aussi le risque d'envoyer un message de complaisance au grand public, fortement impacté par les hausses de prix', ajoute Alexandre Baradez.



La BCE semble en effet déterminée à faire passer la lutte contre l'inflation bien avant les préoccupations sur la croissance, malgré la menace de plus en plus précise d'une retombée en récession de l'économie européenne.



Dans ce contexte de prudence avant la réunion de la BCE, les obligations semblent un peu moins recherchées et le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, évolue à 1,57% après être tombé à 1,56% hier soir.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à 10 ans du Trésor recule en direction de 3,26%.



L'euro continue de se ressaisir et refranchi le seuil de la parité face au dollar après être repassé hier sous le seuil de 0,99 face au billet vert.



Sur le marché pétrolier, la perspective d'un marché mondial de plus en plus excédentaire sur fond de ralentissement de la croissance mondiale maintient sous pression les prix du baril.



Le Brent reprend 0,7% à 88,7 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,7% à 82,6 dollars, mais reste à son plus bas niveau depuis le mois de janvier.



A Wall Street, le Dow Jones a rebondi de 1,4% hier soir tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 2,1%, à la faveur notamment du reflux des rendements obligataires.



En dehors des annonces de la BCE, les investisseurs surveilleront la publication, aux Etats-Unis, des inscriptions aux allocations chômage et des stocks hebdomadaires de pétrole.



En France, la balance commerciale a fait ressortir un déficit de plus de 14,5 milliards d'euros au titre de juillet, à comparer à un déficit de 13,1 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Du coté des valeurs, Capgemini a fait part de l'acquisition d'Aodigy Asia Pacific, une société basée à Singapour, en vue de de renforcer ses capacités en Asie-Pacifique. Le groupe a également acquis Knowledge Expert, fournisseur de services en transformation digitale.



Crédit Agricole SA a confirmé mercredi soir son intention d'acquérir environ 4,8% du capital de sa filiale Crédit Agricole Egypt, dont il détient pour l'heure 60,5% du capital selon les informations sur son site Internet.



Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que son Shuttle a transporté 314.378 véhicules de tourisme en août, soit une hausse de 113% par rapport au même mois de 2021, réalisant ainsi la meilleure performance mensuelle depuis le mois d'août 2019.



Goldman Sachs a dégradé jeudi sa recommandation sur Atos (-14%), ramenée de 'neutre' à 'vendre' avec un objectif de cours quasiment divisé par trois, de 23 à huit euros.



Dans une note de recherche, l'analyste estime que le plan de redressement mis au point par l'équipe de direction - consistant en une séparation des métiers d'infogérance (TFCo) et de transformation numérique (SpinCo) d'ici au second semestre 2023 - est 'complexe' et 'ambitieux', limitant de fait la visibilité du groupe.