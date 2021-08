Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : termine proche des 6700, légère hausse à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance dans le vert ce lundi pour la première séance du mois d'août, après la publication de nouvelles données concernant l'activité dans le secteur manufacturier. L'indice CAC 40 progresse à la clôture de 0,95% à 6675,90 points. Wall Street a ouvert en hausse lundi matin après la publication d'indicateurs économiques contrastés, dont une mesure plutôt décevante de l'activité dans l'industrie manufacturière. L'indice Dow Jones gagne 0,1% après avoir établi un peu plus tôt un nouveau record à 35.192.1 tandis que le Nasdaq Composite prend 0,2%. Les investisseurs ont pris connaissance, en début de séance, des indices PMI manufacturiers pour les principales économies de la zone euro. La reprise du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en juillet, mais à un rythme au plus bas depuis mars, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est replié de 63,4 en juin à 62,8, niveau qui dépasse toutefois sa dernière estimation flash de 62,6. L'indice PMI IHS Markit continue de signaler une forte amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français, mais, s'étant replié de 59 en juin à 58 en juillet, il a fléchi pour un deuxième mois consécutif pour afficher son plus faible niveau depuis février. Depuis quelques semaines, les intervenants de marché surveillent de près les indicateurs économiques afin d'évaluer les conséquences de la prolifération rapide du variant Delta dans plusieurs pays du Vieux Continent. Jusqu'ici, les marchés d'actions européens ont réussi à surmonter leurs inquiétudes vis-à-vis de la propagation de cette nouvelle mutation du virus. Si le gros de la saison des résultats est désormais passé, de nombreuses sociétés ont prévu de publier leurs comptes en cette période de creux estival. Aux Etats-Unis, ce sont des groupes comme GM, Eli Lilly, KraftHeinz, Moderna ou ViacomCBS qui se plieront à l'exercice au cours des séances qui viennent. Ce matin, les géants français de l'assurance AXA et le groupe bancaire britannique HSBC ont fait état de solides chiffres, confirmant au passage la solidité de la saison des résultats de deuxième trimestre. AXA publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net en croissance de 191% à quatre milliards d'euros et un résultat opérationnel en augmentation de 101% à 3,64 milliards (+12% hors impact des sinistres en lien avec la Covid-19 un an auparavant). A 53,9 milliards d'euros, le chiffre d'affaires total augmente de 7%, en croissance dans toutes les lignes de métier du groupe. Le Groupe Bolloré a enregistré un chiffre d'affaires de 12,8 MdsE au 1er semestre, soit une progression de 13 % à périmètre et taux de change constants. Le résultat net part du groupe ressort finalement à 219 ME (+26%). UBS a relevé lundi sa recommandation sur Scor de 'vendre' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 25,4 à 24,2 euros. Dans une note de recherche, le courtier fait valoir que la performance boursière du réassureur français a été la plus faible du secteur lors du mois écoulé et au cours des trois derniers mois. Credit Suisse relève ses estimations de bénéfice par action 2021-2023 d'environ 5% sur Schneider en raison de la solidité du deuxième trimestre et de l'augmentation des prévisions. Il augmente son objectif de cours à 160 E (contre 155 E) et confirme son conseil à l'achat. BofA a relevé lundi son objectif de cours sur BNP Paribas, qu'il fait passer de 69 à 70 euros, invoquant entre autres l'exposition de la banque au retour de la croissance économique. Le bureau d'études - à l'achat sur le titre - précise que son nouvel objectif fait apparaître un potentiel haussier de quelque 44%.

