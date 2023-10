Paris: termine la semaine en vert, à 7060 points information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 17:48

(CercleFinance.com) - Après une séance plutôt maussade, la Bourse de Paris a été portée par un souffle haussier en toute fin de journée, concluant ainsi la séance sur un gain de 0,88%, à 7060 points, malgré des volumes réduits (moins de 2,8 MdsE échangés depuis l'ouverture).



L'indice parisien cède néanmoins 1,2% sur la semaine écoulée mais conserve un gain de près de 9% depuis le début de l'année.



La séance du jour aura été largement dominée par la parution du rapport officiel sur l'emploi américain pour septembre.



L'économie américaine a généré 336.000 emplois non agricoles au mois de septembre, selon le Département du Travail, un nombre très largement supérieur aux attentes du marché (Jefferies n'en attendait que 150.000).



'Le rapport pourrait fortement affecter les attentes en matière de politique monétaire', a indiqué ce matin Duc Nam Pho, chez Kama Capital, rappelant que 'le marché du travail reste résilient et est étroitement surveillé par la Réserve fédérale'.



'Des données plus faibles que prévu sur le marché de l'emploi pouvaient soutenir la performance du marché boursier et un recul des rendements, car les traders peuvent intégrer une position plus souple de la Réserve fédérale', poursuit-il.



Les opérateurs ont pris connaissance également, en début de matinée, de la balance commerciale française et des commandes à l'industrie allemande pour le mois d'août.



En août 2023, le solde commercial de la France s'est légèrement dégradé selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi accru à 8,2 milliards d'euros après 8,1 milliards en juillet.



Après un plongeon de 11,3% en juillet (révisé d'une estimation provisoire de -11,7%), les commandes industrielles allemandes ont rebondi de 3,9% en août par rapport au mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et calendaires.



Sur le front des valeurs, après avoir cédé plus de 37% hier, Alstom a encore évolué en territoire négatif, cédant jusqu'à 6% avant de se rattraper en fin de séance et de conclure sur une perte limitée de 0,8%.



Renault et Volvo vont créer une entreprise dédiée au développement d'une toute nouvelle génération de fourgons électriques. CMA CGM va rejoindre également la nouvelle société.



Cette nouvelle gamme Software-Defined Vehicle (SDV, véhicule défini autour du software) entièrement électrique sera lancée par la nouvelle société. La production devrait commencer en 2026.



Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités de supervision, annonce le lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 26.835.641 actions d'ici au 26 janvier prochain, en vue de leur annulation.



Valeo annonce avoir réalisé une émission inaugurale d'obligations vertes, d'une valeur de 600 millions d'euros, émission à laquelle la Banque européenne d'investissement (BEI) a souscrit pour un montant de 150 millions.



Sanofi envisagerait l'acquisition de Mirati Therapeutics selon Bloomberg. Cette société est spécialisée dans le développement de productions anticancéreux. ' La société développe plusieurs produits en clinique dont deux études de Ph III et 5 en Ph II, en monothérapie ou en combinaison dans différentes indications de cancer ' indique Invest Securities.



AXA s'arroge près de 2,4% et surperforme ainsi nettement le CAC40, soutenu par des propos favorables d'Oddo BHF qui cite le titre de la compagnie française parmi ses valeurs préférées au sein des grandes capitalisations européennes de l'assurance.



Enfin, Alstom annonce une accélération de sa campagne d'essais de pré-validation du futur TGV INOUI (matériel de 5ème génération appelé TGV M), avec les premières circulations ce mois-ci d'un deuxième train sur le réseau ferré national français.