Paris: termine en vert, nombreuses statistiques à venir information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine avec un gain modéré de 0,22%, à 6609 points, tirée par Teleperformance (+6,7%), STMicro (+3%) et Sanofi (+2%) mais freinée par Worldline (-3.1%), Hermès et Safran (-1.3%).



Le CAC40 a longtemps évolué entre 6.615/6.620 avant de brièvement culminer à 6662 points (+1%) en milieu d'après-midi et de retomber aussi vite dans sa zone de stagnation.



La résilience de l'indice parisien rassure à l'entame d'une semaine qui s'annonce riche en statistiques, notamment des statistiques américaines ayant trait à l'inflation (prix producteurs, mardi), à la consommation (ventes au détail, mercredi) et à l'immobilier (mises en chantier, vendredi).



Outre-Atlantique, la Bourse de New York évolue en ordre dispersé, alors que le 'rally' amorcé au début de l'automne et qui a propulsé les indices à la hausse la semaine passée semble quelque peu s'essouffler.





En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,1% à 33.783,3 points, mais le Nasdaq Composite recule de son côté de 0,6% à 11.253,2 points.



Les marchés obligataires affichent des évolutions divergentes de part et d'autre de l'Atlantique avec une détente de -4Pts des OAT et de -3Pts des Bunds tandis que les T-Bonds se dégradent de +6Pts vers 3,89%.



Après un ralentissement plus fort que prévu de l'inflation aux Etats-Unis en octobre, les investisseurs vont devoir sortir leur loupe pour y voir plus clair sur la conjoncture et sur la capacité de la Fed à orchestrer un 'atterrissage en douceur' de l'économie, le scénario rêvé des marchés à l'heure actuelle.



Tous ces éléments permettront aux intervenants de mieux deviner dans quelle mesure, et sous quel calendrier, la Réserve fédérale se décidera à relever de nouveau ses taux d'intérêt.



D'un autre côté, des indicateurs confirmant la bonne résistance de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions, de crainte que cela n'incite la Fed à se montrer encore plus agressive.



En point d'orgue dans la zone euro, la première estimation du PIB de troisième trimestre - qui sera communiquée mardi - devrait montrer que l'activité dans la région tient bon pour le moment.



La géopolitique sera également au menu de la semaine, avec la tenue du sommet du G20, qui se tiendra demain et après-demain en Indonésie.



Dans l'immédiat, la tendance devrait rester portée par l'orientation favorable des places boursières chinoises, qui bénéficient de la mise en oeuvre de nouvelles mesures anti-Covid visant à minimiser l'impact du confinement sur l'activité économique et les services jugés essentiels à la population.



Sur le front des devises, l'Euro est à peu près stable face au billet vert, et s'échange contre 1,034$.



Dans l'actualité des sociétés, Teleperformance (+6,7%) annonce qu'une réunion entre sa filiale colombienne et le ministère du Travail colombien se tiendra le mercredi 16 novembre, de façon à amorcer le dialogue avec le gouvernement récemment élu, au sujet de ses opérations en Colombie.



Orange Cyberdefense annonce avoir acquis 100% de SCRT et Telsys, deux sociétés soeurs basées près de Lausanne (Suisse), et employant environ 100 collaborateurs, experts en cybersécurité et services associés, répartis également sur les bureaux de Genève et Berne.



La société de biochimie Global Bioenergies annonce démarrer une collaboration avec le géant pétro-gazier Shell pour développer et tester des carburants routiers à faible teneur en carbone.



Enfin, Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été sélectionnée par la Commission européenne pour mener l'étude de faisabilité ASCEND portant sur l'installation de data centers en orbite.