Paris: termine en vert avec le soutien des bancaires information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 17:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 1,42%, à 7112 points, profitant notamment des rebonds de Société Générale (+4,3%), Axa (+4,1%) ou BNP Paribas (+4,1%) dans un contexte d'apaisement des inquiétudes au sujet de la santé du système financier mondial.



Le 'risk-on' est de retour comme en témoigne la lourde rechute des marchés obligataires (les OAT se retendent de +15 à +16Pts de base, les Bunds de +18Pts à 2,28%... et les T-Bonds US +11Pts à 3,585%).



Le terme boursier d'avril est déjà positif de +3%, ce qui efface en 48H la moitié du terrain perdu en mars, la performance annuelle dépasse de nouveau +10%.

Le rebond dépasse les +5% en 24H (et en 12 heures de cotations prises en continu), le CAC40 revient à 4% de ses sommets historiques du 6 mars.



Le rebond du jour n'est pas lié spécifiquement au rejet de la motion de censure contre la Loi Retraites à 64 ans (l'Euro-Stoxx50 affiche le même gain que le CAC): aucune réaction des OAT ni des 'futures' sur le CAC40, donc pas de 'soulagement' alors que le gouvernement disait redouter une dégradation de la dette françaises par les agences de notation en cas de rejet.



A Wall Street, les gains demeurent modestes (+0,5%) malgré l'espoir d'une résolution du problème 'Fisrt Republic' : la FED serait disposée à financer la garantie de tous les dépôts dans les banques régionales US, ce qui écarterait une source de stress majeur (risque de 'bank-run' et de faillites en cascade).



Côté 'stats', une surprise aux Etats-Unis avec le bond des reventes de logements de seconde main, en hausse de 14,5% en février (à 4,58 millions d'unités selon la NAR), contre +5,5% attendu : un sursaut qui serait dû à une détente ponctuelle des taux en janvier qui aurait remotivé les acheteurs le mois dernier.

Ce rebond met fin à 12 mois consécutifs de baisse : il reflète essentiellement le dynamisme du marché sur la côte ouest du pays.



Dans le détail, les ventes ont augmenté de 4% dans le nord-est et de 13,5% dans le Midwest et elles affichent des gains de respectivement 15,9% et 19,4% dans le sud (Floride) et dans l'ouest (Californie).

Le prix médian des maisons a lui légèrement reculé de 0,2% d'une année sur l'autre pour ressortir à 363.000 dollars.



En Europe, les ventes de voitures neuves ont rebondi de +12,2% en février : l'effet de base est favorable et le sera encore plus en mars puisque tout s'était figé en mars 2022 avec le début de la guerre en Ukraine.



Un bémol tout de même avec le baromètre ZEW du moral des milieux d'affaires allemands : il chute bien plus brutalement que prévu, à 13 contre 28,1 le mois dernier.

Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a assuré hier que 'les tensions financières pourraient tempérer la demande et faire une partie du travail qui, autrement, aurait été réalisé par une politique monétaire restrictive: sans ces tensions, nous aurions indiqué que d'autres hausses de taux étaient nécessaires'.

En d'autres termes, le cycle des hausses de taux pourrait bien être achevé, puisqu'une politique restrictive n'est plus nécessaire au vu des conditions financières déjà très tendues sur les marchés.



Alors que les craintes grandissantes sur les banques ont alimenté la volatilité des marchés ces derniers jours, les investisseurs attendent désormais les annonces de la Réserve fédérale américaine (mercredi soir à 19H) qui seront suivies d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'une hausse de taux de 25 points de base oscille autour de 77%, alors que seulement 23% des investisseurs tablent sur un statu quo.



Une hausse de 25Pts de la FED contre +50Pts par la BCE, voilà qui affaiblit le Dollar face à l'Euro : il cède -0,5% vers 1,07750$/E... mais le Dollar Index ne cède globalement que -0,1%).



Dans l'actualité des sociétés, le titre Mr.Bricolage gagne près de 2% à Paris après l'annonce d'un projet de partenariat dans les achats avec le britannique Kingfisher.



Air Liquide annonce qu'il va investir environ 60 millions d'euros pour moderniser deux unités de séparation des gaz de l'air (ASU) que le groupe industriel français opère dans le bassin industriel de Tianjin en Chine.



Colas a annoncé mardi investir dans la start-up française XXII afin d'accélérer l'usage de la vision par ordinateur en intelligence artificielle (IA).



Enfin, Sopra Steria fait part d'un accord conditionnel pour lancer une offre publique d'achat (OPA) sur l'ensemble des actions Ordina à un prix de 5,75 euros par action (hors dividende proposé), soit une prime de 36% sur le cours de clôture du 14 mars.