Paris: termine en vert, au-delà des 8200 points

(CercleFinance.com) - Le CAC40 achève la séance à 8204 points (+0,25%), signant ainsi un nouveau record absolu de clôture, épaulé par Veolia (+1,9%), Orange (+1,6%) ou encore STMicro (+1,5%).



A noter qu'en milieu d'après-midi, l'indice parisien avait déjà signé un nouveau record absolu en visitant brièvement les 8230 points.



'L'essentiel de la performance des marchés d'actions depuis le début de l'année, et même au cours des 18 derniers mois, tient à l'expansion des multiples de valorisation', analysent les équipes de JPMorgan.



'Au niveau mondial, les bénéfices prévisionnels à 12 mois n'ont augmenté que de 7% par rapport à leurs niveaux les plus bas, alors que le ratio cours/bénéfice (PER) a progressé de près de 30%', souligne la banque américaine.



Les investisseurs semblent désormais attendre de nouveaux signes de bonne santé de l'économie et une confirmation du reflux de l'inflation pour prolonger le mouvement haussier à l'oeuvre depuis l'automne.



Dans cette optique, les marchés porteront leur attention vendredi sur la statistique des revenus et dépenses des ménages américains, qui s'accompagnera de la composante 'PCE' des prix, la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed.



En attendant, l'actualité 'macro' s'avère discrète en ce mercredi : selon les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 448,2 millions de barils lors de la semaine du 18 mars signalant une hausse de 3,2 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.



Dans le détail, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1,2 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 1,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 88,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,2 millions de barils/jour.



Sur le front obligataire, la séance s'avère favorable pour les T-Bonds avec -3,5Pts à 4,19%, les Bunds se détendent de -4,8Pts à 2,29%, nos OAT de -4,7Pts à 2,7850% (même écart pour les BTP italiens à 3,607%.



L'Euro perd quelques fractions face au Dollar (-0,15% vers 1,0815$/E).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, le fabricant de toiles composites SergeFerrari Group a publié au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de 4,7 millions d'euros, contre 15,5 millions en 2022, ainsi qu'un REBIT de 11,3 millions, à comparer à 26,5 millions l'année précédente.



Après avoir réalisé une première cession d'actions Nissan en décembre dernier, Renault Group annonce une seconde opération avec l'intention de lui vendre jusqu'à 100.242.900 actions Nissan, représentant environ 2,5% du capital du Japonais.



OVHcloud a annoncé mercredi la mise en place d'un partenariat stratégique avec OneNeck IT Solutions, avec l'objectif de proposer des services à leur base de clients commune, dans un premier temps aux Etats-Unis.



Enfin, TotalEnergies a annoncé le lancement d'une carte de mobilité destinée à permettre à ses clients de recharger leur véhicule électrique partout en France. Baptisée'Charge+', cette carte donnera accès à un réseau de 100.000 points de recharge publics répartis sur tout l'Hexagone.



Par ailleurs, la société a fait savoir que sa filiale Saft a livré des batteries de secours destinées aux systèmes de sécurité critiques des tunnels situés le long d'un nouveau tronçon de la liaison ferroviaire USBRL de la vallée du Cachemire, dans l'Himalaya indien.





