Paris: termine en rouge dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 17:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,43%, à 7973 points, pénalisée par Pernod Ricard (-4,7%), Edenred (-4,6%) ou encore Kering (-4,1%) malgré la bonne forme des banques avec +3,3% pour Société Générale, +1,7% pour BNP Paribas et +1,2% pour Crédit Agricole.



Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien engrange près de 0,3%, un gain qui dépasse les 8% depuis le début de l'année.



Très attendue, la publication du 'NFP', soit les chiffres de l'emploi, a laissé les marchés de marbre. Le rapport mensuel sur les créations d'emploi montre que l'économie US n'a généré que 143.000 emplois non agricoles en janvier, selon le Département du Travail, un nombre sensiblement inférieur aux attentes des économistes, qui étaient en général de l'ordre de 170.000.



Le taux de chômage s'est par ailleurs tassé de 0,1 point à 4,0%, là où une stabilité à 4,1% était anticipée, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 4,1% sur un an.



En revanche, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 212.000 à 261.000 pour novembre et de 256.000 à 307.000 pour décembre, soit un solde de révision total de +100.000 pour ces deux mois.



En revanche, la publication du 'moral des ménages' américains plombe un peu l'ambiance avec les 3 principaux indices basculant dans le rouge : -0,6% pour le Dow Jones et le 'S&P' et -1,1% pour le Nasdaq.



La confiance du consommateur américain qui s'est contre toute attente replié vers 67,8 contre 71,1 en janvier pour revenir à son plus bas niveau depuis le mois de juillet, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiée vendredi (les analystes l'attendaient en moyenne en hausse autour de 72).



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, évoque une baisse de moral 'généralisée' qui n'a épargné ni les Républicains, ni les Démocrates.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a plongé à 68,7 contre 74 en janvier, tandis que celui mesurant leurs anticipations a baissé à 67,3 après 69,3 le mois dernier.



Il y avait également de chiffres en Europe ce matin, qui n'ont eu aucun retentissement sur les cours.

Le solde commercial de la France s'est de nouveau amélioré en décembre 2024 selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 3,9 milliards d'euros après 6,34 milliards le mois précédent.



Cette réduction d'un mois sur l'autre résulte d'une hausse des exportations françaises de 4% à près de 52,3 milliards d'euros, tandis que les importations se sont tassées dans le même temps de 0,8% à moins de 56,2 milliards.



En Allemagne, après une hausse de 1,3% en novembre 2024, la production de l'industrie en volume a reculé de 2,4% en décembre par rapport au mois précédent, et a ainsi atteint son plus bas niveau depuis mai 2020, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Les marchés obligataires viennent donc de découvrir en quelques heures de nombreuses 'stats' qui les laissent de marbre : les Bunds et les OAT effacent leurs maigres gains de la veille avec +3,7 et +3,5Pts à respectivement 3,120% et 2,406%, les BTP italiens affichent +5Pts à 3,4920%. Les T-Bonds '2035' effacent leurs gains de la veille avec +6Pts à 4,5030%.



Un membre de la FED qui s'exprimait suite à sa publication expliquait que l'économie US 'demeurait robuste mais avec des signaux de vitalité plus modérés. L'inflation reflue lentement et la FED doit s'assurer de la ramener au niveau de l'objectif des 2%... les taux actuels sont donc adéquats'.



L'euro cède 0,5% face au dollar vers 1,033$, tandis que l'or reste proche de ses sommets, autour des 2865$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus a annoncé vendredi avoir livré 25 appareils à 17 clients différents au cours du mois de janvier, à comparer avec un chiffre de 30 avions réceptionnés par 18 donneurs d'ordres sur la même période de 2024.



Stellantis a annoncé vendredi avoir renforcé son partenariat stratégique avec la start-up française Mistral AI, qui prévoit désormais le développement d'un assistant embarqué alimenté par l'IA.



Le groupe spécialisé dans la finance Viel & Cie fait état d'une forte croissance de son activité en 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,18 milliard d'euros, en hausse de 9,4% à cours de change courants et de 10,6% à cours de change constants.



Enfin, Oddo BHF maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Société Générale, avec un objectif de cours relevé de 36 à 42 euros à la suite des résultats publiés par la banque hier.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.