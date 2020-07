Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : termine en repli après des indicateurs décevants Cercle Finance • 17/07/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance dans le rouge, dans un climat de marché assombri par la tendance à la hausse du nombre d'infections dues au coronavirus. Le CAC 40 recule de -0,31%, pour s'afficher à 5.069 points. La Bourse de New York s'est retournée à la baisse vendredi matin suite à l'annonce d'un repli surprise de l'indice de confiance du Michigan. Le Dow Jones cède ainsi près de 0,1%. 'Les actifs à risque ont connu une séance difficile hier, reconnaissent les équipes de Danske Bank. L'envolée du nombre de cas de Covid-19 - avec notamment des chiffres de décès record en Floride et au Texas - a plombé le moral du marché.' Du côté des statistiques du jour, en juin, un mois au cours duquel des nombreuses mesures de confinement ont été progressivement levées, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,3%, contre 0,1% en mai, d'après Eurostat. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 0,8% en juin, contre 0,6% en mai. Les taux les plus faibles ont été observés à Chypre, en Grèce et en Estonie et les plus élevés en Pologne, en Tchéquie et en Hongrie. Selon le Département du Commerce, les mises en chantier de logements ont augmenté de 17,3% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.186.000 en rythme annualisé, là où le consensus visait 1,18 million. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 2,1% à 1.241.000, un niveau toutefois inférieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1,3 million. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 73,2 points en estimation préliminaire au mois de juillet. Les économistes l'anticipaient pour leur part, en moyenne, à 79 points : l'indice 'UMich' est donc en baisse par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juin, qui était de 78,1. Dans l'actualité des valeurs, Vinci Airports affiche 2,4 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports de son réseau au deuxième trimestre 2020, en recul de 96,4% en comparaison annuelle, conséquence des restrictions de déplacement imposées face à la pandémie de Covid-19. Pernod Ricard annonce sa collaboration avec la marque de mescal super premium Ojo de Tigre, un spiritueux traditionnel mexicain, produit de façon artisanale et en petites quantités dans le respect des traditions locales. Invest Securities dégrade son opinion sur Alstom de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours relevé de 39,5 à 40,2 euros, au lendemain d'une hausse de 4,6% qui 'porte la valorisation sur ses plus hauts de trois ans avec des multiples devenus très exigeants'. L'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Pierre & Vacances, avec un objectif de cours ramené de 22 à 20 euros, après la publication hier du chiffre d'affaires du 3ème trimestre.

