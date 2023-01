Paris: termine au seuil des 7100 pts, sans réelle dynamique information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 17:48

(CercleFinance.com) - Après avoir oscillé lentement de part et d'autre de son point d'équilibre tout au long de la journée, la bourse de Paris achève la séance à l'équilibre, à 7097 points (+0,02%), s'arrogeant 1.4% depuis lundi.

Au gong final, c'est Société Générale qui signe la plus belle progression du jour avec +4,5% devant Saint-Gobain (+2,9%) et Alstom (+2,8%). Airbus, Pernod Ricard et Dassault Systèmes ferment la marche en cédant respectivement 3,5%, 1,8% et 1,8%.



Outre-Atlantique, Wall Street est portée par un très léger souffle haussier avec +0,4% sur le Nasdaq tandis que le S&P500 et le Dow Jones restent à l'équilibre.



Dans le courant de la journée, les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs indicateurs économiques.



Sur le front des statistiques, les dépenses de consommation des ménages américains ont diminué de 0,2% en décembre 2022 par rapport au mois précédent, d'après le Département du Commerce, conformément à ce que Jefferies anticipait. De leur côté, leurs revenus se sont accrus de 0,2%



Par ailleurs, la confiance du consommateur américain s'est améliorée en janvier, et de façon un peu plus marquée que prévu, à en croire l'indice définitif de l'Université du Michigan publié ce vendredi.



L'indice 'UMich' est ainsi ressorti à 64,9 en version définitive, contre 59,7 en décembre, alors qu'il s'était établi à 64,6 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 64,6 également.



En France, la confiance des ménages français est restée quasi-stable en janvier, au regard de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd un point à 80 et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Dans l'actualité des sociétés, LVMH a fait état hier soir d'une nouvelle année 'record' en 2022, avec des ventes de 79 milliards euros et un résultat opérationnel courant de 21 milliards d'euros, tous deux en croissance de 23%.



Airbus a annoncé le recrutement de plus de 13 000 personnes dans le monde en 2023. Environ 7 000 d'entre-elles occuperont des postes nouvellement créés au sein de l'entreprise.



Toujours dans le secteur aéronautique, Air France-KLM a fait savoir que son conseil d'administration avait approuvé une commande ferme de quatre Airbus A350F cargo pour Martinair, filiale de KLM.



TotalEnergies EP Canada annonce avoir exercé son droit de préemption pour acquérir une participation additionnelle de 6,65% dans Fort Hills Energy Limited Partnership, et les accords commerciaux et logistiques associés, en vue de son futur spin-off.



Danone annonce explorer ses options stratégiques, parmi lesquelles une possible vente, pour les activités de produits laitiers biologiques d'Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis, dans le cadre de son programme de rotation d'actifs annoncé en mars 2022. Les marques Horizon Organic et Wallaby (lait, crèmes à café, yaourts, fromage et beurre) représentent environ 3% des ventes globales de Danone.



Enfin, ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste du monde, a annoncé vendredi un investissement de 36 millions d'euros au sein de Boston Metal, une entreprise 'disruptrice' à l'origine d'une technologie de décarbonation de la production d'acier.