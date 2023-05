Paris: termine au contact des 7410, repli hebdo de 0,4% information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 17:46

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance en hausse de +0,45%, ce qui lui permet de repasser au-dessus des 7.400, mais de peu (à 7.414), et dans des volumes insignifiants (2,9MdsE).



La journée avait pourtant très bien commencé avec un gain initial de plus de 1%, ce qui propulsait le CAC40 au-delà de 7.460: le bilan de la semaine était alors légèrement positif, ce qui n'est plus le cas puisque le CAC40 recule de -0,4% en 'hebdo'.



A'Wall Street, le Dow Jones recule de 0,2% en fin de matinée, tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 0,4%.



Si le CAC venait à enfoncer son support majeur de court terme des 7375, cela pourrait préfigurer le début d'un changement de configuration.



'Nous attendrons une extension baissière en dessous des 7375 et 7340 points en clôture, pour abandonner tout scénario de stabilisation ou de tendance positive', tempèrent toutefois les analystes techniques de Kiplink.



Du coté des statistiques, les prix à l'importation aux Etats Unis ont rebondi de 0,4% au mois d'avril, après une baisse de 0,8% en mars, mais la tendance de fond montre des signes de ralentissement de l'inflation.



En variation sur les 12 derniers mois, les prix à l'import affichent en effet une chute de 4,8% en données brutes.



La faiblesse des prix à l'importation, sous l'effet du dollar fort et du reflux du pétrole, laisse espérer un prochain retour de l'inflation autour de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.



Aux Etats-Unis toujours, l'indice de confiance des ménages de l'Université de Michigan s'est nettement détérioré en mai, une prudence qui n'est pas de bon augure pour la consommation.



L'enquête mensuelle de l'Université du Michigan rendue public ce vendredi dévoile un indice de confiance qui chute vers 57,7 en première estimation ce mois-ci, après 63,5 en avril, un repli que l'UMich explique par la dégradation des perspectives économiques.



Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a reculé à 64,5, contre 68,2 en avril, celui mesurant leurs anticipations sur la situation économique a plongé à 53,4, à comparer avec 60,5 le mois dernier.



En France, les prix à la consommation augmentent de 5,9% en avril 2023, après +5,7% en mars, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire.



Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat en cours sur la santé de l'économie mondiale, en mettant en évidence une conjoncture qui continue de lentement se dégrader.



Sur les marchés, l'idée selon laquelle le resserrement monétaire provoquera une récession en seconde partie d'année commence à sérieusement s'installer, une perspective renforcée par les difficultés du secteur bancaire aux Etats-Unis.



Considéré comme une alternative possible, l'or, après ses récents records entame un petit mouvement de consolidation, l'once de métal jaune se repliant de 0,2% à 2010$. Ses gains depuis le début de l'année dépassent toutefois les 10%.



Sur le front du pétrole, les cours du brut se stabilisent vers 75,5$ à Londres. Le Dollar poursuit sa remontée et engrange +0,4% à 1,0880/E.



Du coté des valeurs, Société Générale a publié au titre du premier trimestre 2023, un résultat net part du groupe (RNPG) de 868 millions d'euros, en croissance de 5,7% en comparaison annuelle.



Le réassureur Scor a annoncé un résultat net de 311 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, comparé à une perte nette de 35 millions un an auparavant, représentant un taux de rendement annualisé des capitaux propres (ROE) de 29,7%.