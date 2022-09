Paris: termine au contact des 6330Pts, le DJ gagne 0,8% information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 17:43

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris revient de +2,3% à +1,95% vers 6.333Pts. Le CAC40 inscrira néanmoins une 6ème séance de hausse mais ce qui apparaît le plus singulier, c'est l'étroitesse des volumes: une envolée 'dans le vide' avec à peine 3,1MdsE échangés, un volume digne d'un creux de mois d'août.



Certes les indices US progressent (+0,8% à +0,9% pour le Dow Jones et le S&P500 après +2,7% la semaine passée) mais pas de façon convaincante et cela s'explique dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine publiés demain, qui constituent un enjeu crucial quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Le consensus table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI), autour de 8% en rythme annuel contre 8,5% au mois d'août, ce qui pourrait montrer que le pic d'inflation a probablement été dépassé.



Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, a martelé pendant tout l'été sa détermination à lutter contre l'inflation, quitte à provoquer une récession, ce qui a refroidi les espoirs d'un prochain mouvement de pause dans le cycle de durcissement monétaire.



En Europe, l'Euphorie se généralise avec +2% pour l'E-Stoxx50 et +2,3% sur le DAX... malgré un prix de l'énergie record et un pétrole 'Brent' qui se renchérit de +2% vers 94,4$.



Les investisseurs semblent cultiver l'espoir d'un 'atterrissage en douceur' qui verrait la Fed poursuivre son resserrement monétaire sans provoquer un ralentissement de l'économie américaine plus marqué que celui observé ces derniers mois.



'Nous pensons que nous sommes en plein milieu d'un creux pour les marchés, qui commencent à intégrer le scénario d'une reprise en 'U' (au lieu de celui d'une reprise en V)', estime Craig Fehr, stratégiste chez Edward Jones.



Ce contexte serait idéal pour permettre aux marchés boursiers de retrouver leur allant sur la base de fondamentaux un peu plus sains.



Avec la perspective d'une poursuite des relèvements de taux, les rendements des bons du Trésor américain restent sur des sommets : le dix ans a aligné vendredi une sixième semaine consécutive de progression pour culminer à 3,32% avant de se détendre un peu ce lundi vers 3,28%. Il évoluait autour de 2,64% à la fin du mois de juillet.



Sur le marché des changes, le dollar reprend +0,2% face à l'euro ce lundi, vers 1,0014.



L'Euro n'en restera pas là d'une façon ou d'une autre: la semaine sera également marquée par la parution, demain, de l'indice allemand ZEW mesurant la confiance des investisseurs, qui permettra d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession en zone euro.



Du coté des valeurs, Orange a annoncé plusieurs nominations. Vincent Lecerf est nommé Directeur exécutif en charge des Ressources Humaines du groupe Orange en remplacement de Gervais Pellissier. Stéphane Vallois est nommé Directeur général d'Orange Bank en remplacement de Paul de Leusse. Stéphane Vallois est actuellement Directeur général délégué d'Orange Bank.



Edenred élargit son offre à destination des Comités Sociaux et Economiques d'entreprise avec l'acquisition d'EnjoyMonCSE. Cette société est un prestataire à destination des Comités Sociaux et Economiques d'entreprise (CSE). Cette opération permet au Groupe d'enrichir sa base clients, notamment dans la région Sud Ouest où EnjoyMonCSE est très présent.



Orpéa (plongeon de -21% vers 16,4E) annonce un chiffre d'affaires en hausse de 10,9 % et s'établit à 2 295 ME. Le taux de marge d'EBITDAR est en baisse à 18,5%. Le groupe a indiqué que le taux de marge d'EBITDAR du 2nd semestre 2022 pourrait être inférieur au niveau du 1 er semestre 2022.



CGG annonce que sa filiale Sercel a finalisé l'acquisition de l'activité logiciels d'ION Geophysical Corporation, ce qui lui permet de compléter sa gamme de services et de logiciels, mais également de se diversifier dans les opérations en mer simultanées.



Vinci Airports annonce avoir été désigné par l'Etat, candidat attributaire pour une durée de 40 ans de la concession de l'aéroport de Tahiti Faa'a, principale porte d'entrée de la Polynésie française avec 1,5 million de passagers accueillis en 2019.