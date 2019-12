Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : termine au contact des 6030Pts avant Noël Cercle Finance • 24/12/2019 à 14:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine la séance sans tendance claire dans des volumes d'échange peu fournis en cette séance écourtée de veille de Noël. L'indice CAC 40 est à l'équilibre à 6 029,55 points à la clôture des marchés. Le marché parisien - qui sera fermé jeudi pour 'Boxing Day' - reste néanmoins porté par les progrès réalisés sur le front des questions commerciales, en réaction notamment au geste d'ouverture consenti hier par la Chine. 'Cela renforce le climat de confiance qui veut que Washington et Pékin vont rapidement parvenir à finaliser leur accord commercial de phase 1', estime-t-on chez Wells Fargo Advisors. 'Les autorités chinoises ont également révélé qu'elles envisageaient de libéraliser l'accès au marché dans des secteurs tels que les télécommunications ou l'énergie', fait valoir le gestionnaire d'actifs californien. En l'absence de catalyseurs majeurs, les questions commerciales devraient continuer de monopoliser l'attention des investisseurs. A l'approche de la fin d'année 2019, les volumes pourraient toutefois rester peu étoffés, en particulier compte tenu de la fermeture des Bourses. Tout comme les marchés d'Euronext, la Bourse de New York fermera également de manière anticipée aujourd'hui. S'il ne reste plus que deux séances pleines et deux demi-séances d'ici à la nouvelle année, le scénario d'un rally de Noël dans la toute dernière ligne droite de 2019 reste d'actualité, selon les analystes. 'Les années fastes d'un point de vue boursier connaissent souvent des rallys de Noël tonitruants', rappellent les équipes d'Argus Research. 'Il ne serait donc pas étonnant que les marchés en aient gardé sous la pédale pour les deux dernières semaines de l'année', estime le courtier américain. Pour mémoire, le CAC 40 affiche actuellement un gain annuel de l'ordre de 27,5%. Du coté des valeurs, Conformément à l'accord signé le 7 mai dernier, Iliad annonce avoir finalisé la mise en oeuvre de son partenariat stratégique avec Cellnex, par des transactions représentant pour Iliad un montant reçu de deux milliards d'euros. Wendel annonce avoir finalisé l'acquisition de Crisis Prevention Institute (CPI), spécialiste américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises, auprès de FFL Partners, pour une valeur d'entreprise de 910 millions de dollars. Aerion Supersonic a annoncé avoir choisi Safran comme partenaire privilégié pour son avion supersonique AS2. L'AS2 d'Aerion est le tout premier avion commercial supersonique développé par des opérateurs privés. La compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines a annoncé la signature avec Airbus, en date du 20 décembre, d'un accord d'achat de 100 appareils moyen-courrier de la famille A320neo. Dans le détail, la commande est formée d'un mélange non précisé d'A319, d'A320 et d'A321 en version 'neo' dont les livraisons devraient s'échelonner jusqu'en 2027.

