Paris: tensions géopolitiques, la prudence domine information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 17:47

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour sur un repli de 0,42%, à 6.409 points, à l'issue d'une journée sans indicateur majeur mais ponctuée par des résultats trimestriels d'entreprises.



Les autres places boursières européennes sont également en recul: Francfort cède 0,2%, l'E-Stoxx50 lâche 0,5% tandis que Londres sauve les meubles avec un repli anecdotique de 0,04%.



Les marchés font face à la hausse des tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis, exacerbées par l'arrivée de Nancy Pelosi à Taiwan.



Dernière manifestation en date de ce différend, Pékin a averti les Etats-Unis que l'Armée populaire ne resterait pas les bras croisés si la présidente de la Chambre des représentants se rendait dans l'Etat insulaire.



'On peut s'attendre à une réaction de la part de la Chine et à ce que les marchés se montrent nerveux', prévient Jim Reid, stratégiste à la Deutsche Bank.



Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi souligné que la Chine n'hésiterait pas à prendre des 'contre-mesures' pour défendre sa souveraineté et le principe 'd'une seule Chine'.



Outre-Atlantique, la Bourse de New York est en léger recul, le S&P500 cède 0,2% devant le Dow Jones (-0,5%), le Nasdaq grappille 0,1%.

Le Brent de Mer du Nord gagne 0,5% et s'échange pour 100$ le baril. De son côté l'euro cède 0,5% face au dollar et s'échange contre 1,0204$.



Dans l'actualité des valeurs, Bouygues publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en chute de 64% à 147 millions d'euros et une marge opérationnelle courante stable à 2,7%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 18,5 milliards (+3% à périmètre et change constants).



Pierre et Vacances annonce annonce une augmentation de capital avec maintien du DPS, opération qui donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 66.780.855 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 0,75 euro, soit un montant brut maximum de 50.085.641,25 euros.



À l'issue de son exercice 2021-22, Vilmorin affiche un chiffre d'affaires annuel de 1,59 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables, dépassant ainsi son dernier objectif d'une croissance d'environ 5% à données comparables.



Enfin, Colas publie un résultat net part du groupe de -132 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de -160 millions pour le premier semestre 2022, en retraits respectifs de 20 et 60 millions en comparaison annuelle.