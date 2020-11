Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : tendance stable, fermeture de Wall Street Cercle Finance • 26/11/2020 à 15:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,1%) continue d'osciller autour du point d'équilibre (5.570) dans des volumes anecdotiques (1MdE en 6 heures de transactions) du fait de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving. Les marchés américains resteront fermés toute la journée de jeudi pour Thanksgiving et ne rouvriront demain que pour la demi-séance de 'Black Friday'. Hier, Wall Street avait signé une séance de consolidation à l'horizontale avec des scores disparates, mais un biais qui s'avérait plutôt baissier dans l'ensemble. Au coup de cloche final, le Dow Jones s'effritait de 0,6%, mais le repli de l'indice industriel était compensé par un gain de 0,5% sur le Nasdaq qui battait au passage un nouveau record absolu de clôture à 12.094 points. Beaucoup d'analystes estiment que les niveaux de valorisation des actions américaines atteignent désormais des niveaux élevés, notamment après un gain moyen de près de 8% sur le mois écoulé. Côté obligataire, la FED semble privilégier un 'curve control' (contrôle de la courbe de taux) plutôt que de nouvelles injections et rachats de dettes. Le Dollar se raffermit légèrement dans des échanges limités: hausse de 0,1% vers 1,1890/E. Les atermoiements de Wall Street n'ont pas empêché les actions japonaises de poursuivre leur progression dans la nuit, l'indice Nikkei affichant une hausse de 0,9% à 26.537, sa meilleure clôture depuis 30 ans. L'indice CSI 300 des principales valeurs chinoises s'octroyait de son côté 0,2%. De quoi soutenir la tendance en Europe, où le potentiel de rebond des actions semble plus important qu'Outre-Atlantique dans la mesure ou les valeurs cycliques - c'est-à-dire sensibles à la croissance - y sont plus prépondérantes, estiment les spécialistes. 'Nous continuons de penser que les marchés boursiers peuvent continuer à progresser dans un contexte de reprise de l'économie mondiale et de politique monétaire accommodante, les investisseurs se concentrant de plus en plus sur l'arrivée de vaccins efficaces plutôt que sur l'augmentation du nombre de cas et les restrictions de l'activité économique', explique Capital Economics. L'agenda macroéconomique du jour s'annonce relativement maigre en raison de la fermeture des marchés américains. Les investisseurs ont juste pris connaissance, en début de matinée, de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français. En novembre, la confiance des ménages dans la situation économique en France baisse nettement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd quatre points à 90, son plus bas niveau depuis décembre 2018 et en dessous de sa moyenne de longue période (100). Du coté des valeurs, Rémy Cointreau publie, au titre de son premier semestre 2020-21, un résultat net part du groupe hors éléments non-récurrents en repli de 23% à 65,2 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante (MOC) en baisse limitée de 1,7 point à 24,7%. Pierre & Vacances-Center Parcs publie une perte nette de -336,1 millions d'euros pour l'exercice 2019-20, contre -33 millions en 2018-19, et un résultat opérationnel courant de -171,5 millions, contre +30,9 millions, lourdement impacté par les effets de la Covid-19. La Compagnie des Alpes perd -1% alors que Jean Castex vient de déclarer : 'les stations de ski pourront ouvrir durant la période des fêtes mais les remontées mécaniques devront rester fermées'. Angela Merkel réclame la fermeture de toutes les stations de ski en Europe pour ne pas alimenter une concurrence déloyale, mais la Suisse qui ne fait pas partie de l'UE pourrait ne pas fermer le siennes. Europcar Mobility Group (+4%) annonce la conclusion d'un accord de principe sur un plan de restructuration financière. Il prévoit notamment une réduction de l'endettement corporate de 1.100 millions d'euros à travers des conversions en capital, une injection significative de nouvelles liquidités pour 475 millions d'euros et un refinancement du RCF. Le géant des télécommunications Orange dément tout projet d'acquisition du groupe de services informatiques Atos, ainsi que son inscription à son prochain conseil d'administration. Invest Securities relève son opinion sur Plastic Omnium de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 22,5 à 35,1 euros, soit un potentiel de +24%, dans le sillage de BNA estimés pour les années 2020-22 relevés de +111%/+46%/+34%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.