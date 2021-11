Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : tendance stable avant la réunion du comité de la Fed information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance de façon prudente, à en croire le CAC40 en repli de l'ordre de 0,1% vers 6918 points, dans l'expectative de la conclusion, ce soir, de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC). 'Le président de la Fed devrait annoncer le début de la réduction, graduelle, du rachat d'actifs avant la fin de l'année et cela, pendant six à huit mois', pronostique Vincent Boy, analyste marchés chez IG France. 'Cette annonce étant bien anticipée par les investisseurs, ces derniers seront davantage attentifs au calendrier concernant les réductions, mais surtout aux anticipations des membres du FOMC sur une première hausse de taux', poursuit-il. 'La Fed ne semble pas anticiper une telle hausse avant au moins la fin de l'année prochaine, mais l'indicateur Fed watch du CME montre une probabilité supérieure à 50% pour une première hausse dès juin 2022', pointe l'analyste. Avant ce rendez-vous, les investisseurs prendront connaissance du taux de chômage dans la zone euro ce matin, puis de l'enquête ADP sur l'emploi privé ainsi que des indices PMI et ISM des services aux Etats-Unis cet après-midi. Dans l'actualité des valeurs à Paris, le fabricant de câbles Nexans affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 de 4,49 milliards d'euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +8,2%, malgré une quasi-stagnation (+0,4%) au troisième trimestre. Bouygues indique avoir déposé le 2 novembre une offre engageante auprès d'Engie en vue de racheter Equans, projet qui s'inscrit dans sa démarche stratégique 'visant à faire émerger au sein du groupe un acteur majeur des services multi-techniques'. Le conglomérat confirme qu'il n'aurait pas recours à une augmentation de capital pour financer cette acquisition. Danone annonce avoir réalisé le placement d'une émission obligataire de 700 millions d'euros, avec une maturité de neuf ans et assortie d'un coupon de 0,52%. Le règlement-livraison est prévu le 9 novembre et les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.