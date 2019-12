Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : surperforme les autres places européennes Cercle Finance • 05/12/2019 à 16:47









(CercleFinance.com) - Le CAC40 qui a culminé ce matin vers 5.850 a maintenant réduit son avance des deux tiers avec un gain de +0,25 à +0,3% poursuit le rebond amorcé la veille et rajoute +0,7% vers 5.815Pts. La hausse s'étiole alors que les indices US retombent dans le rouge: le Dow Jones gagnait initialement +0,2% et il affiche symétriquement -0,2% (même score pour les autres indices). Petite déception donc puisque le marché parisien revenu à moins de 1,5% de ses sommets... mais l'accroc de lundi et mardi semble s'être transformée -rétrospectivement- en 'fenêtre d'achat', avec un retour en grâce du secteur du luxe (avec Hermès +1,5% ou Kering +1,1%). Mais globalement, Paris surperforme largement les autres places européennes (-0,2%) et Francfort qui recule de -0,5% cet après-midi. Le climat d'aversion au risque semble déjà se dissiper, alors que Donald Trump affirme que les négociations commerciales avec la Chine 'se déroulent très bien' (il a publié un N-ième tweet mercredi soir pour tenter de nous en convaincre... mais Pékin n'infirme ni ne confirme). 'Les craintes se sont muées en espoirs, tout du moins en apparence', commente Kyle Rodda, analyste de marchés pour IG. L'indice VIX du CBOE - une mesure des fluctuations attendues du S&P 500, l'indice boursier de référence de Wall Street - a reflué de près de 8% pour revenir à 14,8 points après avoir flambé de +50% en 2 séances et demi: il reste stable vers 14,8 ce jeudi. 'La question pour les investisseurs cette semaine a été de savoir si le reflux des marchés boursiers n'a constitué qu'un simple épisode correctif, motivé par un ajustement des prix sur fond de changement d'ambiance, ou si une phase de reflux plus large est en train de se mettre en place, motivée par des inquiétudes bien ancrées sur l'économie', poursuit Kyle Rodda 'Au vu des valorisations devenues très riches et d'un sentiment de marché clairement hésitant, cet épisode de turbulence était salutaire', estime le stratège. Dans ce climat apaisé, le marché parisien va pouvoir prolonger sa bonne dynamique automnale, et peut-être la transformer en 'rally de fin d'année'. 'Les derniers objectifs ambitieux de fin d'année ne sont pas abandonnés même si le niveau symbolique des 6000 points semble illusoire pour l'instant', tempère toutefois Kiplink Finance. Du coté des valeurs, Euronext a annoncé avoir conclu des accords portant sur l'acquisition de 66% du capital et des droits de vote du groupe Nord Pool, acteur du marché de l'énergie en Europe. Côté chiffres, c'est plutôt positif puisque le déficit commercial américain se contracte de 51,1Mds$ vers 47,2Mds$ (contre 48,5 estimé). Le nombre de chômeurs en données 'hebdo' retombe près de ses planchers historiques avec -10.000 à 203.000 fin novembre. Accor (+2%) annonce avoir signé un accord définitif pour céder environ 5% du capital de Huazhu Group Limited (HTHT) pour un montant de 451 millions de dollars. CRFP 8, société contrôlée par Carrefour, annonce le succès de la cession de 1.110.598 actions ordinaires Argan, représentant environ 5% du capital de la Société. Le montant total s'élève à environ 79,7 millions d'euros. Kering serait en discussion avec Moncler concernant un éventuel accord d'acquisition avec le fabricant de doudoune de luxe, a indiqué Bloomberg. Il n'y a aucune certitude que les négociations aboutiront à une transaction, ont déclaré des personnes proches du dossier à l'agence de presse. L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre du groupe Elior, passant de 13,50 à 14 euros. L'analyste, à l'achat sur le titre, salue notamment 'de premières améliorations rassurantes à fin 2019', note 'encore des leviers d'amélioration importants en 2020 et au-delà', et apprécie 'un potentiel significatif pour du retour aux actionnaires'. UBS confirme son conseil neutre sur Orange, qui a été pénalisée hier à la Bourse de Paris malgré sa journée investisseurs. L'objectif de cours à 12 mois est maintenu à 14,4 euros.

