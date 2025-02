Paris: stagne autour des 8000 pts avant l'emploi aux USA information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue à proximité de son point d'équilibre (-0,1%, à 8000 pts), aidée par Vinci (+3,3%) et Renault (+1,5%) mais freinée par L'Oréal (-3,7%) et Pernod Ricard (-2,7%).



Le marché est globalement attentiste à quelques heures de la publication du rapport mensuel sur les créations d'emploi aux Etats-Unis.



Après avoir chuté de 1,2% lundi suite à la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane contre le Canada, le Mexique et la Chine, le CAC est reparti prudemment à la hausse ces derniers jours grâce au 'délai de grâce' finalement décidé par Washington sur l'implantation de ces taxes.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC affiche pour l'instant une progression de l'ordre de 0,7%, illustrant la capacité du marché à encaisser les mauvaises nouvelles, que ce soit l'épisode DeepSeek ou le retour au premier plan de la guerre commerciale.



Preuve de la dynamique positive qui bénéficie à l'Europe, l'Euro STOXX 50 a pulvérisé hier un nouveau record absolu , tout comme le DAX qui a également établi un nouveau plus haut historique en séance.



Dans une note diffusée la semaine dernière, les équipes de Bank of America déclaraient s'attendre à ce que la surperformance des actions européennes se poursuive sur fond d'amélioration de la conjoncture en zone euro.



Une certaine prudence pourrait néanmoins s'imposer ce matin en attendant la parution, à 14h30, des chiffres des créations d'emplois et du taux de chômage aux Etats-Unis en janvier, qui devraient confirmer le ralentissement de la première économie mondiale.



Les économistes attendent en moyenne une décélération des créations de postes à 170.000 le mois dernier, contre 256.000 en décembre, assortis d'un taux de chômage stable à 4,1%.



Sur le plan des entreprises, les résultats d'Amazon, l'avant-dernier membre du groupe des 'Sept Magnifiques' à publier ses comptes avant Nvidia, n'ont pas totalement rassuré les investisseurs hier soir.



Si le géant de l'Internet a dévoilé un bénéfice record de 20 milliards de dollars sur le 4ème trimestre, presque doublé en un an, ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours ressortent en-deçà des attentes, notamment dans le 'cloud', comme pour Alphabet mardi soir. Suite à cette publication, le titre perdait plus de 4% en transactions électroniques.



Sur le front des statistiques, en décembre 2024, le solde commercial de la France s'est de nouveau amélioré selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 3,9 milliards d'euros après 6,34 milliards le mois précédent.



Cette réduction d'un mois sur l'autre résulte d'une hausse des exportations françaises de 4% à près de 52,3 milliards d'euros, tandis que les importations se sont tassées dans le même temps de 0,8% à moins de 56,2 milliards.



En Allemagne, après une hausse de 1,3% en novembre 2024, la production de l'industrie en volume a reculé de 2,4% en décembre par rapport au mois précédent, et a ainsi atteint son plus bas niveau depuis mai 2020, selon les données CVS-CJO de Destatis.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus a annoncé vendredi avoir livré 25 appareils à 17 clients différents au cours du mois de janvier, à comparer avec un chiffre de 30 avions réceptionnés par 18 donneurs d'ordres sur la même période de 2024.



Stellantis a annoncé vendredi avoir renforcé son partenariat stratégique avec la start-up française Mistral AI, qui prévoit désormais le développement d'un assistant embarqué alimenté par l'IA.



Le groupe spécialisé dans la finance Viel & Cie fait état d'une forte croissance de son activité en 2024 avec un chiffre d'affaires consolidé de 1,18 milliard d'euros, en hausse de 9,4% à cours de change courants et de 10,6% à cours de change constants.



Enfin, Oddo BHF maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Société Générale, avec un objectif de cours relevé de 36 à 42 euros à la suite des résultats publiés par la banque hier.





