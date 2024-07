Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: stable, Thales sous pression après ses résultats information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Après un creux peu après l'ouverture, la bourse de Paris est de retour à l'équilibre, à 7620 points, aidée par Dassault Systèmes et Société Générale (+1%) mais pénalisée par Edenred (-7,9%) et Thales (-4,8%).



Alors que l'actualité des derniers jours a été marquée par le désistement du président Biden et la possible émergence d'une candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris, les analystes estiment qu'il n'y aurait rien d'étonnant à assister à un léger rattrapage des actifs risqués européens par rapport aux Etats-Unis, et ce après plusieurs semaines de nette sous-performance des actions du Vieux Continent.



'Plusieurs études économétriques montrent des impacts significatifs sur la croissance européenne, de l'ordre de 1%, en cas de résurgence de fortes tensions commerciales liées à Trump', rappelle Michaël Nizard, chez Edmond de Rothschild AM.



Le candidat républicain a en effet promis d'imposer un tarif douanier de 10% sur toutes les importations américaines, y compris celles provenant d'Europe.



La perspective d'une victoire de Donald Trump avait par ailleurs déclenché ces dernières semaines une rotation sur les marchés boursiers américains, qui avait favorisé les petites capitalisations et le secteur de l'énergie, au détriment des titres de croissance, une tendance qui pourrait désormais s'inverser.



'Nous pensons qu'il est trop tôt pour formuler des hypothèses sur l'issue des élections: compte tenu des événements du week-end, les investisseurs (et les électeurs) auront besoin de se faire une idée plus précise sur les candidats, leur programme et leurs perspectives de victoire', tempère toutefois Erik L. Knutzen, CIO multi-actifs chez Neuberger Berman.



Les stratèges s'accordent en tout cas sur le fait qu'une période d'incertitude et de volatilité s'ouvre sur les marchés, un phénomène confirmé par la récente envolée de l'indice VIX.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américains réagissent peux aux événements politiques du week-end, avec un papier à dix ans à 4,23%. Le bund de même échéance est à 2,47% tandis que l'OAT à 3,13%.



La séance de mardi s'annonce calme sur le front macroéconomique, la seule statistique du jour étant les ventes de logements anciens aux Etats-Unis, qui paraîtront dans l'après-midi.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales cède plus de 4% après avoir dévoilé au titre du premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en hausse de 6% à 866 millions d'euros et un EBIT en croissance de 10,4% à près de 1,1 milliard (+4,7% en organique), soit une marge améliorée de 0,2 point à 11,5%.



Interparfums affiche un chiffre d'affaires en croissance de près de 16% à 209,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, portant le cumul sur les six premiers mois de l'année à 422,6 millions (+7% à changes constants).



Enfin, Airbus, Air France-KLM, Associated Energy Group, BNP Paribas, Burnham Sterling, Mitsubishi HC Capital et Qantas Airways annoncent avoir co-investi dans un fonds de financement du carburant d'aviation durable (SAF).





