Paris : stable mais a clôturé avant le décrochage de W-Street

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris en termine sur un effritement de -0,07% après avoir végété autour du niveau zéro, de même que l'Euro-Stoxx50 qui finit à 3.371 (+0,03%). En transactions hors séance, le CAC40 reperd -0,6% à -0,7% (menaçant les 5.000Pts) alors que les pertes se creusent nettement à Wall Street avec des indices US qui s'inscrivent nettement dans le rouge (-1% pour le Dow Jones et le S&P500, et -1,9% pour le Nasdaq). Les indices européens ont piqué du nez suite à la publication des demandes d'indemnisation hebdomadaires au chômage aux Etats Unis (du 12 au 18 juillet). On observe une nette dégradation -la première depuis fin mars- de +109.000 demandes, à 1.416 millions, déjouant un consensus de 1.3 million après un chiffré révisé de 1.307 millions pour la semaine s'achevant le 11 juillet. Le nombre de chômeurs indemnisés aux Etats Unis se maintient donc au-dessus du palier des 20 millions. Steven Mnuchin vient de son côté de confirmer que la Maison Blanche réfléchit à une transformation du généreux système d'indemnisation consistant de 600$/semaine qui cessera bien fin juillet. La Maison Blanche affirme vouloir continuer à 'donner de l'argent' aux chômeurs mais ils recevront à coup sur une dotation mensuelle beaucoup plus modeste... car en 'même temps', le système actuel constitue une incitation à ne pas reprendre une activité. Les indicateurs avancés du Conference Board en hausse de +2% le mois dernier vers 102 après une augmentation de +3,2% en mai et une baisse de -6,3% en avril. Aux Etats Unis toujours, 'Le Congrès éprouve des difficultés à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien de l'activité à 1.000Mds$ alors que les premiers stimulus touchent à leur fin et que la pandémie de coronavirus continue de justifier des mesures ciblées de reconfinement.' Sinon, l'actualité du jour restera focalisée autour des publications des entreprises avec les résultats de l'opérateur télécoms américain AT&T et du site de micro-blogging Twitter qui seront particulièrement scrutés. En Europe, 'L'incertitude sur les questions budgétaires étant levée depuis l'accord européen trouvé mardi et avec une épidémie qui semble désormais sous contrôle, l'Europe apparaît aujourd'hui moins comme un problème aux yeux des investisseurs', selon les équipes de Danske Bank. Il faut tout de même mentionner ce bémol: l'accord conclu entre les dirigeants européens devra être ratifié par les Parlements de la plupart des pays... et ce n'est pas gagné aux Pays Bas, au Danemark ou en Autriche. Sur le front des changes, l'Euro poursuit son avancée à 1,1620/$, les métaux précieux continuent également de battre des records annuels avec une once d'or à 1.890$ (+1,25%). Dans l'actualité des valeurs, Publicis reste leader avec +8% (contre +17% à l'ouverture) suite à un chiffre semestriel supérieur aux attentes. Le géant des spiritueux Pernod Ricard (+2,5%) indique relever sa prévision de résultat opérationnel courant (ROC) pour l'exercice 2019-20, pour en anticiper désormais une décroissance interne d'environ 15%, au lieu de 20% comme estimé en mars dernier. Le groupe Seb publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2020 de trois millions d'euros, contre 100 millions à fin juin 2019, et un résultat opérationnel d'activité (ROPA) de 103 millions, contre 230 millions un an auparavant. Dans un environnement dégradé par l'épidémie de Covid-19, les ventes du fabricant de petit électroménager, de 2.914 millions d'euros, ont reculé de 12,7%, incluant une baisse de 12,6% à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d'affaires IFRS de Dassault Systèmes progresse de 14% à 2 203,3 ME. En normes non-IFRS, le chiffre d'affaires augmente également de 14%, avec la contribution de Medidata, compensée en partie par la baisse organique de 5% liée à l'impact de la pandémie mondiale. Le résultat opérationnel IFRS baisse de 34%, reflétant l'impact de l'amortissement des actifs incorporels acquis à la suite de l'acquisition de Medidata. Il est en hausse de 1% à 620,4 millions d'euros en normes non-IFRS. Communiqué ce matin, le chiffre d'affaires du groupe Interparfums s'élève, pour le premier semestre, à 139,3 millions d'euros. Il recule ainsi de -42% par rapport au premier semestre 2019.

