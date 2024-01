Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: stable, les investisseurs se montrent prudents information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable ce matin, autour des 7450 points, malgré les replis de Teleperformance (-3,8%) et STMicro (-2,1%).



Les investisseurs restent dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (jeudi), tandis qu'approche aussi la saison des résultats trimestriels outre-Atlantique.



'C'est une nouvelle séance attentiste qui nous attend en Bourse avant une fin de semaine qui s'annonce plus mouvementée', pronostique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Il faut s'attendre à ce que l'aversion au risque connaisse un petit sursaut en fin de semaine', prophétise-t-il, tout en rappelant que seule la prochaine réunion de la Réserve Fédérale permettra d'apporter un peu de visibilité sur l'évolution de la politique monétaire.



Seuls des indicateurs économiques de second plan (production industrielle allemande, chômage en zone euro, balance commerciale américaine) figurent à l'agenda du jour.



Notons qu'après sa chute spectaculaire la veille, le pétrole repart à la hausse, avec un Brent à 77,2$ le baril (+1,2%).



Sur le compartiment obligataire, le rendement des T-Bonds US reste au-dessus du seuil critique des 4%. En Europe, son équivalent allemand remonte à 2,18%.



Dans l'actualité des sociétés, Dassault Aviation annonce que la dernière tranche de 18 Rafale pour l'Indonésie est entrée en vigueur, venant ainsi compléter le nombre d'avions en commande pour ce pays dans le cadre du contrat signé en février 2022 pour l'acquisition de 42 Rafale.



Trigano affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023-24 (clos fin novembre 2023) de 931,6 millions d'euros, en croissance de 19,1%, des ventes soutenues par la bonne dynamique de son activité camping-cars (+26,8%).



Engie fait part de l'acquisition de 51% de la participation que Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable, détenait jusqu'à présent dans le projet éolien Goya, en Espagne.



Enfin, Airbus fait savoir que le taïwanais EVA Air a finalisé une commande ferme d'achat de18 appareils A350-1000 long-courrier et de 15 appareils A321neo monocouloirs.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.