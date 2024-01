Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: stable, la phase d'attentisme se prolonge information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 17:54









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un parfait équilibre, à 7426 points (+0,00%), dans des volumes restreints avec à peine 2,3 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Les quelques statistiques à l'ordre du jour n'ont pas ému les investisseurs : la production dans l'industrie manufacturière française s'est inscrite en légère hausse en novembre de +0,3% après +0,2% en octobre et rebondit dans l'ensemble de l'industrie (+0,5% après ‑0,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Outre-Atlantique, les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont de nouveau diminué légèrement, de 0,2% au mois de novembre 2023, selon le Département du Commerce après -0,3% en octobre... des données qui datent d'il y a 2 mois et ne sont pas pertinentes pour déterminer des tendances futures.



Enfin, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a fait savoir que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 432,4 millions de barils lors de la semaine du 1er janvier, signalant une hausse modeste de 1,3 million de barils par rapport à la semaine précédente.



Après cette dernière annonce, le baril de Brent a effacé ses +1,4% (à 78,6$) pour retomber à l'équilibre à 77,5$, tandis que le baril de WTI est aussi stable vers 72,3$.



Les prises d'initiatives restent limitées sur les marchés avant une fin de semaine chargée sur le plan des indicateurs économiques et des résultats.



Ce climat d'attentisme devrait dominer jusqu'à la publication, demain, des données d'inflation aux Etats-Unis, qui contribueront à déterminer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



La saison des résultats des entreprises américaines au titre du quatrième trimestre doit par ailleurs débuter vendredi, avec les publications des grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds US se détendent de -1Pt à 4,005%, en revanche les Bunds et nos OAT se retendent de +1Pt à 2,199% et 2,7320% respectivement.



Côté changes, l'euro accélère sa progression face au dollar avec +0,3% à 1,09$/E.



Dans l'actualité des sociétés, Valneva annonce la vaccination du premier participant à son étude clinique de phase 2 évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de deux doses différentes de son vaccin à injection unique contre le chikungunya chez l'enfant.



TotalEnergies annonce avoir signé avec Impact Oil and Gas Namibia (Pty) Ltd un accord en vue d'acquérir des participations supplémentaires de 10,5% sur le bloc 2913B et de 9,39% sur le bloc 2912, opérés par le groupe pétro-gazier français en Namibie.



Enfin, Vantiva (auparavant connue sous le nom de Technicolor) annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de près de 87,6 millions d'euros libérée par compensation de créance, avec suppression du DPS au profit de CommScope.





