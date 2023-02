Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paris: stabilisé après le trou d'air de la veille information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable, autour des 7135 points, au lendemain d'une séance qui aura vu le S&P500 céder 0,6%, devant le Nasdaq (-1%).

Après les bonnes performances du mois de janvier, les investisseurs peinent à trouver des éléments leur permettant de prolonger cette dynamique.



Après avoir bondi de 11,7% depuis le 1er janvier, le marché parisien avait marqué une pause hier et achevé la première séance de la semaine sur un recul de 1,3% à 7137 points.



Fait notable, ce repli a été essentiellement alimenté par un recul des valeurs qui avaient affiché les meilleures performances au mois de janvier, c'est-à-dire la technologie, l'immobilier et la consommation.



Les secteurs défensifs ont, eux, réussi à tirer leur épingle du jeu.



'C'est une évolution bienvenue sachant que nous avertissons depuis une semaine que les marchés n'entendent pas le discours tenus par les banques centrales, ni les données économiques', souligne-t-on chez Liberum.



'Cela signifie-t-il pour autant que nous sommes au début d'une correction? Difficile à dire pour le moment', estime le bureau d'études basé à Londres.



La journée s'annonce dépourvue de statistiques économiques de premier plan, ce qui signifie que le marché devrait se tourner, encore une fois, vers la bonne parole de la Réserve fédérale.



Jerome Powell, le président de la Fed, doit d'ailleurs s'exprimer dans l'après-midi à l'occasion d'une réunion organisée par le Club économique de Washington.



Les opérateurs s'attendent à ce qu'il réaffirme sa volonté de poursuivre le durcissement de la politique monétaire de l'institution jusqu'à ce que le mouvement de désinflation soit entièrement achevé.



Dans l'actualité des sociétés, BNP Paribas publie un résultat net part du groupe de 10,2 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 7,5% (+19% hors éléments exceptionnels), avec un résultat brut d'exploitation de 16,7 milliards, en augmentation de 10,5% (+9,3% à périmètre et change constants).



Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que le satellite Amazonas Nexus, dont il a été le maitre d'oeuvre, a été lancé avec succès à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cap Canaveral en Floride.



Quadient annonce avoir présenté une nouvelle fonctionnalité pour ses consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, la Drop Box, qui permet aux consommateurs de déposer facilement leurs colis retours et d'imprimer des étiquettes d'expédition si besoin.