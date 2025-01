Paris: spectaculaire incendie à la mairie du 12e arrondissement

Vue de la mairie du 12e arrondissement de Paris après l'incendie le 27 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

La mairie du 12e arrondissement de Paris a été endommagée par un spectaculaire incendie qui a embrasé son campanile haut d'une trentaine de mètres dans la nuit de dimanche à lundi, sans faire de victime.

Le sinistre, dont l'origine est encore indéterminée, a mobilisé d'importants moyens de lutte contre le feu.

"A ce stade rien ne laisse penser à un incendie volontaire", a indiqué le parquet de Paris sollicité par l'AFP, soulignant que "les recherches sur les causes de l'incendie étudieront notamment les conditions de sécurité des travaux de réfection de la toiture, et le dispositif électrique du bâtiment".

L'incendie a été "maîtrisé" après un peu plus de trois heures d'intervention, a précisé à l'AFP un porte-parole de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), qui a été alertée vers 03H20 et a engagé une soixantaine d'engins et 150 soldats du feu.

Sept lances à incendie et des échelles ont été déployées pour combattre les flammes menaçant cet édifice du XIXe siècle situé dans le sud-est de la capitale.

Le "feu de toiture" a "attaqué" le campanile haut de plus de 35 mètres et qui coiffe le bâtiment, selon le lieutenant Matthieu Lamouliatte, officier de communication de la BSPP.

La toiture est "gravement endommagée" et la flèche "n'est pas stabilisée", a indiqué la mairie de Paris à l'AFP.

"Une incertitude demeure sur la stabilité de la flèche, qui menace toujours de s'effondrer", a également déclaré en début de matinée sur RTL le préfet de police Laurent Nuñez, estimant qu'"il faudra sans doute plusieurs jours pour expertiser tout ça".

"Les quatre piliers du beffroi n'ont pas été touchés", a précisé à la presse sur place le lieutenant Lamouliatte. "Les architectes de la mairie de Paris prennent le relais pour savoir si la flèche va se coucher", a-t-il ajouté vers 08H20, indiquant alors qu'elle ne menaçait plus de s'effondrer.

S'agissant des dégâts, "il y un trou juste derrière le beffroi, grignoté par les flammes", a précisé le gradé.

- Continuité du service public -

La maire de Paris Anne Hidalgo a déploré un "très grave incendie" qui a causé "des dégâts considérables" à la mairie du 12e. "Je salue l'exceptionnelle intervention des pompiers de Paris pour maîtriser cet incendie qui n'a pas fait de victime", a-t-elle souligné dans un communiqué.

"La Ville de Paris active dès à présent sa cellule de crise et une cellule psychologique est mise en place", a ajouté Mme Hidalgo.

"L'ensemble des services publics aux habitantes et habitants sont d'ores et déjà maintenus et seront assurés dans la mairie du 11e", a-t-elle encore affirmé.

Selon la mairie, "la priorité est de sécuriser les registres de l'état civil qui sont déjà protégés pour faire face à ce type d'incident".

Un large périmètre avait été établi dès le petit matin par la police autour de l'imposant édifice, a constaté une journaliste de l'AFP.

- "Emotion" -

Le campanile de la mairie du 12e arrondissement de Paris très endommagé par l'incendie le 27 janvier 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

"Le feu s'est propagé avec le vent et tout est inondé parce qu'il a continué à pleuvoir", a témoigné en début de matinée auprès de l'AFP une riveraine, qui n'a pas donné son nom, confiant avoir été prévenue du sinistre vers 06H00 et avoir été rassurée d'apprendre que le gardien de la mairie - qui réside sur place - était "en sécurité".

L'édifice n'étant mitoyen avec aucun immeuble, l'incendie n'a présenté aucun risque de propagation.

Les pompiers prévoyaient de rester "au chevet" du bâtiment une bonne partie de la journée de lundi, selon le lieutenant Lamouliatte.

"A l'intérieur, sous la toiture, il va falloir évacuer l'eau" déversée, a-t-il indiqué.

En début de matinée, les pompiers maintenaient des moyens aériens et de reconnaissance dans le bâtiment, avec des caméras thermiques, tout en allégeant le dispositif d'intervention.

La BSPP a engagé son module spécialisé dans la conservation des oeuvres, qui a d'ores et déjà "sorti des registres d'état-civil" et "déplacé du mobilier", selon le lieutenant Lamouliatte.

"Quelle émotion devant l'incendie de la mairie du 12e arrondissement qui nous rappelle tant celui de Notre-Dame de Paris", quand la cathédrale avait été dévorée par les flammes en 2019 et sa flèche s'était effondrée, a réagi sur X la ministre de la Culture Rachida Dati.