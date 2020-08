Paris : sous-performe encore les US, gain hebdo réduit à 1,3%

(CercleFinance.com) - Le CAC40 en termine sur un repli voisin de -1,6% à 4.962, dans des volumes complètement estivaux, inférieurs à 2,4MdsE (et 1,75Md à 17H29).

Les derniers chiffres US publiés entre 15H30 et 16H sont de bonne facture et Wall Street tente de se maintenir à flot : à mi-séance, la tendance demeure indécise mais le Dow Jones est remonté de -0,4% vers +0,15% (le Nasdaq recule d'autant) et le S&P500 (+0,1%) revient au contact des 3.380Pts: l'objectif du record absolu des 3.386 reste accessible, même s'il apparaît maintenant évident que le Congrès ne parvient pas à reprendre les discussions afin de faire aboutir l'adoption d'un 'Covid Bill' de 1.000Mds$.

L'Euro-Stoxx50 lâche -1,13%, son repli étant freiné par le DAX30 qui ne cède pas plus de -0,7%.

Le gros écart de performance entre Wall Street l'Europe illustre une nouvelle fois la stratégie consistant à se servir des actions européennes comme machine à cash pour soutenir les actions US.

Du côté des statistiques du jour, la production industrielle des États-Unis s'est accrue de 3% en juillet selon la Réserve fédérale (conformément à l'estimation moyenne des économistes) après une progression de 5,7% au mois de juin (chiffre révisé d'une estimation initiale de 5,4%)... mais sur 12 mois, la production chute de -8,2%, on est encore loin du retour à la normale et de la reprise en 'V' dont Larry Kudlow réaffirmait jeudi soir que 'c'est toujours le scénario le plus probable'.

De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de 2,1% à 70,6% le mois dernier, un taux supérieur de 0,1 point au consensus.

L'indice de confiance du Michigan progresse légèrement, de 72,5 vers 72,8... mais c'est mieux que les 72 anticipé, donc positif pour les marchés.

Enfin, les stocks des entreprises américaines ont baissé de -1,1% en juin (après une baisse de -2,3% en mai) selon des données présentées ce vendredi par le Département du Commerce.

Plus tôt dans l'après-midi, les opérateurs avaient découvert les ventes de détail aux États-Unis : elles ont augmenté de seulement +1,2% selon le Département du Commerce, un score assez éloigné des 2,3% attendus... mais Wall Street peut se rassurer avec les ventes hors automobiles qui grimpent de +1,9% (contre +1,2% estimé).

Surprise également du côté de la productivité avec un bond de +7,3% (contre +4,4% estimé)... et les coûts unitaires explosent de +12,2% (contre +6,6% anticipé).

Tous ces chiffres sont trop éloignés des attentes pour être crédibles et donc, les marchés n'en tiennent pas compte.

Des 'stats' ont également été publiées en Europe ce matin: la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC) en France accélère à +0,4% sur un mois, après +0,1% en juin, selon l'Insee.

Corrigés des variations saisonnières, les prix augmentent même de 0,7% en juillet, après +0,1% le mois précédent.

Dans l'actualité des valeurs, Accor retombe de -3,9% avec une nouvelle vague de mesures de quarantaine intra-européenne et des restrictions plus sévères sur les contacts sociaux dans les grandes métropoles.

Worldline, Pernod-Ricard et Engie chutaient de -2,5% environ.

Groupe Partouche annonce un partenariat avec Pixel Companyz Inc au sein d'un consortium visant à développer un 'resort intégré' au Japon, pays qui à ce jour ne compte pas de casinos, mais uniquement des salles de jeux de Pachinko. Ce projet de resort intégré accueillera, en sus d'un casino, un centre de congrès, de conférence et d'exposition, des installations de loisirs, hôtels, restaurants, boutiques et toutes installations contribuant au développement du tourisme.

Poujoulat annonce que son chiffre d'affaires s'est contracté d'environ 20% au titre de son premier trimestre 2020-21, à près de 32,7 millions d'euros, 'ce qui est largement mieux que la moyenne du marché' selon le fournisseur de cheminées.

Le groupe Lexibook annonce ce vendredi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de +9,2%, porté à 2,85 millions d'euros.