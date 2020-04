Paris : sous 4360. Le krach du WTI s'intensifie: -47% à 10,7$

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris finit la séance au plus bas, sur une chute de 3,77% à 4.357, subissant comme les autres places européennes (-4% en moyenne, comme à Francfort) l'impact de la dégringolade des prix du pétrole: le baril de Brent dégringole de -28% vers 18,8$ mais il a affiché jusqu'à -30% en matinée à Londres, inscrivant un plancher annuel et historique à 18,1$.

A Wall Street, à mi-séance, les indices US reculent de -2% (Dow Jones et S&P500) à -3% (Nasdaq) tandis que le secteur pétrolier tente de résister, suite à un tweet de Donald Trump qui évoque un plan de soutien en faveur de la filière (cela pourrait consister en une grosse enveloppe de prêts garantis et une compensation financière des acteurs du secteur en cas de réduction de leur production).

Le baril de WTI échéance mai, qui avait atteint hier un 'anti-cours' surréaliste de -40$ s'échange désormais vers 7$.

Mais attention : le contrat juin se désintègre ce soir de -47% à 10,7$, le contrat juillet de -30% sous 20$... ce sont des cours planchers plus revus depuis plus de 30 ans (1986).

Aux Etats Unis, le secteur pétrolier représente 6% des emplois... le plan de prise en charge des salaires (chômage partiel) évite pour l'instant une hécatombe d'emplois dans le secteur du 'shale oil' mais cela ne crée pas de capacités de stockage supplémentaires !

Le 'krach' pétrolier de lundi -qui se perpétue donc ce mardi sur l'échéance juin- s'explique par des facteurs essentiellement techniques : les détenteurs de contrats 'mai' sont en effet confrontés à l'obligation de prendre livraison du produit physique, alors que les capacités de stockage ont atteint leur niveau de saturation aux États-Unis.

Si les cuves ne sont pas toutes remplies, les capacités de stockage ont été 'louées', donc se trouvent neutralisées... mais peuvent être remises à disposition du marché à un tarif prohibitif.

Autre motif d''inquiétude' (les guillemets s'imposent...), les rumeurs entourant l'état de santé du leader nord-coréen Kim Jong-un.

Sans oublier l'interdiction temporaire par le président américain Donald Trump de toute immigration aux États-Unis.

Sans immigration en effet, la Californie se retrouvera privée de main d'oeuvre pour exploiter les gigantesques champs de la plaine côtière sans lesquels les Etats Unis se retrouveront privés de tomate, salades, divers légumes frais, amandes, etc.

Côté chiffres, les investisseurs ont pris connaissance des ventes de logements anciens aux États-Unis: la NAR (National Association of Realtors) a fait état ce vendredi de 5,27 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en baisse de -8,5% par rapport à février (les économistes anticipaient une baisse un peu moins marquée, de l'ordre de -8,1%).

En Europe, l'indice ZEW reflétant le sentiment des investisseurs allemands, dans un contexte marqué par la crise liée au Covid-19é a créé la surprise: il ressort en progression, à +28,2 alors que les économistes attendaient un score de l'ordre de -60 au titre du mois d'avril, après -49,5 en mars.

Aucun impact sur la parité Euro/Dollar: écart insignifiant à nul autour d'un pivot de 1,0860.

L'or recule de -0,9% vers 1.685$ alors que l'effondrement du pétrole s'impose comme un facteur clairement déflationniste... mais la hausse de l'or constitue surtout le symétrique de la création monétaire massive de la FED et du Congrès (un nouveau plan de 500Mds$ est anticipé).

Dans l'actualité des valeurs, Peugeot est le seul titre à finir dans le vert avec +0,25% (une usine de Sochaux va reprendre sa production, à toute petite allure. Le Groupe PSA annonce un chiffre d'affaires de 15 179 ME au premier trimestre 2020 contre 17 976 ME au premier trimestre 2019. Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 11 934 ME en baisse de 15,7% par rapport au premier trimestre 2019.

Les pétrolières sont en queue de peloton au sein du CAC40 (Total -4,5%) et du SBF-120 (Technip-FMC -7,25%), au coude à coude avec le secteur aérien avec Safran (-8,6%) et Airbus (-6,6%).

Danone affiche un chiffre d'affaires de 6.242 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, en hausse de +1,7% en données publiées et de +3,7% en données comparables, intégrant des effets de stockage en mars en Europe et en Amérique du Nord.

Dans le cadre d'un accord de long-terme avec un leader du marché des semi-conducteurs, Air Liquide annonce qu'il va investir près de 200 millions d'euros dans la construction de capacités de production dans les parcs scientifiques de Tainan et Hsinchu, à Taiwan.

Le PER 2020 du titre s'établit à 23 fois avec un rendement de 2%, contre 24 fois pour Air Products et 28 fois pour Linde.

La Française des Jeux (FDJ +4,3%) annonce un chiffre d'affaires en baisse de 1% à 0,5 milliard d'euros au premier trimestre 2020, la bonne dynamique du début d'année ayant été stoppée par les premières conséquences de l'épidémie de Covid-19.