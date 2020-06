Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris souhaite un accord en juillet sur le plan de relance européen-Elysée Reuters • 17/06/2020 à 17:31









PARIS, 17 juin (Reuters) - L'objectif de la France est d'avoir un accord sur le plan de relance entre les vingt-sept Etats membres de l'Union européenne au mois de juillet, a indiqué mercredi une source à la présidence française deux jours avant un conseil européen en visioconférence. "On n'aura pas cet accord vendredi", a dit cette source. "L'objectif de la France, et je crois qu'il est partagé avec l'Allemagne, c'est que nous ayons un accord au mois de juillet (...) Il ne serait dans l'intérêt de personne que ces discussions s'enlisent" et soient reportées à la rentrée. "Il y a des points acquis : tout le monde est d'accord pour avoir un plan de relance significatif et urgent et pour avoir un mécanisme d'emprunt - ce qui n'est pas rien" mais il reste des différences "sur ce qu'on en fait", a ajouté la source à l'Elysée. "Il n'y a pas encore d'accord à 27 mais je crois qu'on progresse." (Marine Pennetier, édité par Jean-Stéphane Brosse)

