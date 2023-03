Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: souffle baissier après les allocutions de Powell information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 11:24









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en rouge ce matin, Francfort cédant 0,5% devant Paris (-0,6%) et Londres (-0,8%).



les investisseurs continuant de digérer les propos intransigeants tenus ces deux derniers jours par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.



Pour les analystes de Capital Economics, les commentaires de Powell ont constitué une véritable 'bombe' pour ce qui concerne les anticipations des marchés en termes de taux d'intérêt.



Au cours de son audition hier devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, Powell a néanmoins indiqué 'qu'aucune décision n'avait été prise' quant à l'ampleur de la hausse des taux de la prochaine réunion de la Fed, qui se tiendra dans deux semaines.



Sur le front des statistiques, la séance s'annonce calme. En effet, la publication à 14h30 de l'évolution hebdomadaire du nombre de demandeurs d'emplois aux Etats-Unis constituera la seule statistique du jour.



En revanche, demain paraîtront les chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis, une donnée à laquelle la Réserve fédérale est particulièrement attentive.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Hugo Boss annonce des résultats ' records ' pour 2022 et un chiffre d'affaires du Groupe ajusté des effets de change à 3,7 milliards d'euros, en augmentation de 27 %. Malgré des investissements importants dans l'entreprise, l'EBIT augmente de 47 % pour atteindre 335 millions d'euros sous l'effet d'une forte dynamique de la ligne de tête.



AstraZeneca a annoncé jeudi que l'une de ses immunothérapies-vedettes, Imfinzi, était parvenue à améliorer la survie de patients atteints d'une forme de cancer du poumon dont la tumeur est opérable.



Enfin, Credit Suisse a annoncé jeudi avoir reporté la publication de son rapport annuel 2022, expliquant avoir besoin de plus de temps pour évaluer l'impact de certaines remarques qui lui ont été formulées par la SEC américaine.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.