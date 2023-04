Paris: signe un nouveau record, tiré par EssilorLuxottica information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 17:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain de 0,51 %, à 7577 points, soit son plus haut du jour qui constitue de surcroît son record historique absolu.



L'indice parisien profite notamment de la performance d'EssilorLuxottica qui s'arroge près de 6,3% après la publication, hier soir, de ses résultats trimestriels (voir plus bas).



Le CAC40 signe ainsi une 5e semaine de hausse consécutive, avec un gain hebdomadaire proche 0,5%. Depuis le début de l'année, l'indice s'est octroyé près de 16,7%.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de l'indice PMI en zone euro. L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale dans la zone s'est redressé de 53,7 en mars à 54,4 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé de la région, à son rythme le plus élevé depuis 11 mois.



Selon les enquêteurs, ce redressement a été soutenu par une demande ravivée et s'est accompagné de la plus forte progression de l'emploi depuis près d'un an, tandis que les pressions inflationnistes se sont encore modérées.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est redressé de 52,7 en mars à 53,8 ce mois-ci, signalant ainsi une forte croissance de l'activité du secteur privé français en début de deuxième trimestre 2023.



Sur le front obligataire, les rendements se retendent avec +2,5Pts sur nos OAT (à 2,992%), +3Pts sur les Bunds à 2,474%.

Outre-Atlantique, les T-Bonds effacent leurs gains initiaux et se retendent de +1Pt à 3,5540%.



Les 'Gilts' vont terminer la semaine proche des plus bas avec +2Pts à 3,78%.



Globalement, ce sont une nouvelle fois les publications de résultats d'entreprises qui animent la cote.



Parmi les groupes ayant publié leur comptes avant l'ouverture, Procter & Gamble ouvre en hausse de 3% après avoir relevé ses prévisions de croissance pour 2023 du fait de la vigueur de ses prix de vente: c'est l'aveu que l'entreprise n'hésite pas à faire payer le prix fort aux consommateurs, s'agissant de produits de 1ère nécessité... les acheteurs n'ont pas le choix et encaissent les hausses.



SLB, l'ex-Schlumberger, est en revanche boudé malgré un début d'année solide, qui l'a vu faire progresser son chiffre d'affaires de 30% au premier trimestre pour un BPA en hausse de 85%.



Dans l'actualité des valeurs françaises, EssilorLuxottica a annoncé hier un chiffre d'affaires consolidé de 6 151 millions d'euros au premier trimestre 2023, en croissance de 8,6 % à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 (+9,7 % à taux de change courants).



Tarkett a aussi publié hier soir un chiffre d'affaires de 698,4 millions d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de +2,0% par rapport au premier trimestre 2022, ou de -0,9 % en organique.



Fnac Darty a annoncé jeudi un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 de 1 781 ME, stable en données publiées et en données comparables par rapport au 1er trimestre 2022.



La société d'ingénierie GTT (Gaztransport & Technigaz) affiche ce matin un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 en hausse de 17,2% à 79,9 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires lié aux constructions neuves en augmentation de 19% à 73,5 millions.



Enfin, Guerbet a annoncé un chiffre d'affaires en léger repli de 0,7% à 179,8 millions d'euros au 1er trimestre. A taux de change constant (TCC), le chiffre d'affaires du spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale recule de 1,3%.