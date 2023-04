Paris: signe un nouveau record avant de céder ses gains information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 17:49

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain anecdotique de 0,09%, à 7396 points, un final plutôt décevant lorsque l'on sait que l'indice parisien s'est brièvement arrogé près de 1% en début d'après-midi, après la parution des chiffres de l'inflation aux USA, signant ainsi un nouveau record absolu en séance, à 7464 points.



Le CAC a finalement cédé la quasi-totalité de ses gains en fin de journée. 'L'objectif de court terme reste encore et toujours de valider durablement plusieurs clôtures de séance au-dessus de la zone des 7410 à 7440 points, afin de prolonger cette séquence haussière', indiquent les équipes de Kiplink.



Très attendus, les chiffres du Département du Travail ont montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis n'avait progressé que de 0,1% au mois de mars, après une progression de 0,4% en février.



L'indice CPI de base ou 'core', qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et énergie, a lui aussi décéléré pour revenir à +0,4% le mois passé (comme prévu), contre +0,5% en février.

Le chiffre global retombe de 6,00% vers 5,00% déjouant un consensus de 5,2%.



L'essentiel de cette décrue provient de la baisse des prix du fioul, des carburants et des véhicules d'occasion, le coût des dépenses de santé s'est également assagi, ainsi que les prix de certains aliments comme les oeufs.



Les rendements des emprunts d'Etat américains ont reculé de -10Pts vers 4.34% avant de remonter vers 3,434% (inchangé) alors que la Réserve fédérale pourrait avoir achevé son resserrement monétaire.



'Cela fait maintenant neuf mois consécutifs que l'inflation ralentit, ce qui signifie que les effets du resserrement de la Fed donnent des résultats', souligne Srijan Katyal, trader chez ADSS.



'A la lumière de ces chiffres, la probabilité de nouvelles hausses de taux significatives de la part de la Réserve fédérale semble beaucoup moins envisageable', ajoute-t-il.



Egalement au menu du jour, les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis : selon les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de brut enregistrent une hausse anecdotique de 0,6 million de baril (à 470,5 millions de barils au cours de la semaine du 3 avril aux Etats-Unis) par rapport à la semaine précédente.



De leur côté, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 0,6 million de barils, tandis que les stocks d'essence sont aussi en repli, de 0,3 million de barils, par rapport à la semaine précédente.



L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,3% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.

Les autorités US (Maison Blanche) annoncent parallèlement vouloir ramener les stocks de pétrole à leur niveau d'avant crise du Covid.



Plus globalement, les marchés boursiers semblent désormais manquer de carburant et les investisseurs peinent à trouver de nouveaux catalyseurs pour faire monter encore les indices, alors qu'un ralentissement économique se profile... ce qui expliquerait le recul des prix de l'énergie.



Le démarrage de la 'saison' des publications de résultats d'entreprises, ce vendredi, pourrait peut-être permettre de sortir les opérateurs de leur léthargie.



A ce stade, les analystes attendent en moyenne un repli de 6,8% des bénéfices par action (BPA) des sociétés du S&P 500 au premier trimestre, selon le consensus établi par FactSet.

Le Dollar ressortira cependant affaibli des cette séance du 12 avril avec un repli de -0,6% vers 1,0985$/euro: il re-teste ses planchers annuels à l'occasion.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Getlink annonce qu'Europorte, sa filiale de fret ferroviaire, s'allie à Socofer, constructeur français historique de matériel ferroviaire, pour développer un projet d'hybridation des engins de traction diesel pour les locomotives thermiques.



Capgemini annonce avoir été missionné par Prométhée, l'opérateur NewSpace français de constellations de nano-satellites pour l'observation de la Terre, pour le développement du centre de mission de sa première constellation européenne Japetus.



SPIE France et ses 6 filiales annoncent recruter 3700 collaborateurs dont 700 alternants partout en France en 2023.



Enfin, DBT a annoncé mercredi qu'il allait s'associer au groupe d'immobilier commercial IRD afin de mettre en place un réseau de stations de recharge ultra-rapides dans la région des Hauts-de-France.