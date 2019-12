Paris : sérénité apparente à la veille réunion BCE+scrutin UK

(CercleFinance.com) - Le CAC40 finit en hausse de +0,22% vers 5.861 : l'indice avait effacé ses pertes initiales avant la réouverture de Wall Street.

Les indices US se montrent plus mitigés ce soir avec +0,2% sur le Nasdaq, +0,1% sur le S&P500 et -0,1% sur le Dow jones.

L'Europe superforme Wall Street puisque l'Euro-Stoxx50 gagne +0,4% (à 3.687).

Les investisseurs n'accordent donc pas beaucoup de crédit aux propos du conseiller économique de la Maison Blanche qui affirmait hier soir que 'la hausse des tarifs douaniers le 15 décembre était toujours sur la table': ils font clairement le pari que les surtaxes seront écartées par la Maison Blanche d'ici vendredi.

Les marchés ne se montrent pas non plus inquiets des conclusions de la Réserve fédérale qui seront rendues publiques à 20H : ils ne s'attendent pas des annonces spectaculaires et parient sur le maintien d'un ton très accommodant, avec promesse de nouvelles baisses de taux si la conjoncture se dégrade.

Du côté des statistiques, les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en novembre par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail (soit +2,00% sur 12 mois).

L'inflation sous-jacente 'core' est ressortie à +0,2% le mois dernier, un niveau en ligne avec le consensus de marché ainsi que sur 12 mois, à 2,3%.

Les stocks de pétrole US se regonflent selon la dernière enquête hebdomadaire de l'EIA (Energy Information Administration): les stocks de 'brut' ont légèrement augmenté de 800.000 barils mais ce qui fait régir le baril, c'est l'envol des stocks d'essence qui ont bondi de +5,4 millions de barils et de 4,1 millions de barils pour le fioul.

Sur le marché des changes, l'euro finit stable à 1,1090 dollar. Quant au Brent, il recule de -1% ce soir vers 63,5$ (-1,1% sur le WTI vers 58,5$).

Du côté des valeurs, Sodexo finit en tête avec +2,2%, devant les 'utilities' avec Véolia et Engie à +1,6%.

Renault devrait avoir un nouveau patron: selon différentes sources de presse, dont Les Echos, le patron de Seat, Luca De Meo, serait le mieux placé des différents candidats au poste de directeur général de Renault (le titre reste sans réaction, parfaitement inchangé), vacant depuis l'éviction de Thierry Bolloré.

Lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu hier, rapporte le quotidien des affaires, MM. De Meo et Koller (le patron opérationnel de Faurecia) sont apparus comme les candidats les mieux placés, avec selon l'article un 'net avantage' pour le premier.