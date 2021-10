Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : semaine positive, le Dow-Jones bat un nouveau record information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 19:49









(CercleFinance.com) - Le recul de Wall Street vers 17H30 a pesé sur les derniers échanges et le CAC40 en termine sur un gain de +0,71%, à 6.733, ce qui permet de finir la semaine sur un gain symbolique de +0,17%. Les acheteurs faisaient encore preuve de détermination à 1H de la clôture, les indices comme le CAC ou l'E-Stoxx50 affichaient +1% de gain (l'E-Stoxx50 conserve une avance de 0,85%): ils croyaient à l'inscription d'une 8ème hausse consécutive du S&P500 qui inscrivait vers 16H30 son second record absolu consécutif (+0,2% à 4.560Pts) et se maintenait encore dans le vert à 17H. Mais il a basculé dans le rouge peu après puis a amplifié ses pertes (-0,55%) avant de se redresser vers -0,15% à la mi-séance. Le Dow Jones bat un second record absolu cette semaine, à 35.745Pts ce vendredi: il affiche encore un gain de près de +0,3% à mi-séance, juste au-dessus des 36.700Pts. Le Nasdaq se replie en revanche de -0,9% vers 15.080, dans le sillage d'Intel (-12%) et Facebook (-5,5%) puis Moderna (-4,7%). Le CAC40 ne parvient pas à effacer la résistance des 6.760 (ce qui lui aurait ouvert grande la route des 6.950Pts) mais il finit dans le vert grâce à L'Oréal qui s'adjuge plus de 5% après avoir dévoilé hier soir un chiffre d'affaires sur 9 mois en hausse de 18%. Dans l'actualité des statistiques, les investisseurs avaient digéré sans aigreur le recul de l'indice flash composite de l'activité globale en France, d'IHS Markit. L'indice se dégrade de 55.3 en septembre à 54.7 en octobre, signalant ainsi la plus faible expansion du secteur privé français depuis six mois, mais marquant tout de même un fort taux de croissance. ' Parmi les divers scénarios de reprise décrits par différentes lettres de l'alphabet, il semble que la France s'oriente vers une reprise en K (caractérisée par un creusement des inégalités, notamment entre les secteurs d'activités)', commente IHS Markit. Dans la zone euro, l'indice de l'Activité globale est passé de 56.2 en septembre à 54.3 en octobre. La journée sera également marquée par de nouvelles publications de résultats, les géants américains American Express, Honeywell et Schlumberger figurant parmi les sociétés devant dévoiler leurs comptes au cours de la séance. Quelques trimestriels publiés jeudi soir à Wall Street après la clôture ont reçu un accueil glacial: SNAP plongeait de -23%, Intel de -10% (le bénéfice rate de 10% la cible des 1$/titre). La dégradation des marchés de taux s'interrompt avec un T-Bond US qui teste les 1,7000% avant de se détendre ce soir vers 1,6400%. L'Once d'or se réveille avec un gain de +1,2% à 1.805$... à surveiller après une année très décevante. Dans l'actualité des valeurs françaises, les foncières brillent avec Klépierre +7,7% et Unibail RW qui domine le classement du CAC40 avec +4%. Air Liquide (-0,3%) dévoile un chiffre d'affaires de 5,83 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, s'inscrivant dans le dynamisme du premier semestre avec une progression de 17,2% en données publiées et de 7,1% en données comparables. Renault Group (+0,6%) annonce un chiffre d'affaires de près de neuf milliards d'euros sur le troisième trimestre 2021, en repli de 13,4% (-14% à taux de change et périmètre constants) alors que ses ventes mondiales ont baissé de 22,3% à 599.027 véhicules. Enfin, Aéroports de Paris (ADP -2%) dévoile un chiffre d'affaires en hausse de 11,9%, à 1,87 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, du fait principalement de l'effet de la reprise du trafic sur le chiffre d'affaires de TAV Airports (+55,2%) et d'AIG (+75,3%).

