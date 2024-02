Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: semaine de tous les records, +2,5% en gain hebdo information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 18:04









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un gain de 0,7%, à 7966 points, un nouveau record absolu de clôture, tiré par Air Liquide (+2,2%), Capgemini (+2%) ou encore Michelin (+1,8%).



L'indice parisien a également signé un nouveau record intraday avec un pic à 7976 points. Le CAC40 s'arroge un peu plus de 2,5% au cours de la semaine écoulée et déjà 5,6% depuis le début de l'année.



La place parisienne a profité du souffle haussier qui s'est propagé sur toutes les places boursières après les résultats insolents de Nvidia, outre-Atlantique. Le spécialiste des puces et de l'IA a franchi les 2000Mds$ de capitalisation (soit plus que le PIB du Canada).



Le titre a également pulvérisé jeudi le record du plus gros gain en capital de l'histoire en 24H avec +277Mds$ (c'est plus que le PIB du Portugal ou de la Nouvelle Zélande).



'Dans un marché où la performance est très concentrée, les excellents résultats de Nvidia sont certainement beaucoup plus importants pour la trajectoire à court terme de la bourse que n'importe quelle statistique ou décision de banque centrale', analyse Christopher Dembik.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'un repli de 0,3% du PIB allemand en volume entre les 3e et 4e trimestres, selon les données CVS-CJO de l'office fédéral de la statistique, qui confirme ainsi sa première estimation publiée le 30 janvier dernier.



Par ailleurs, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est passé de 85,2 en janvier à 85,5 en février, une hausse 'entièrement attribuable à une amélioration de la composante des anticipations', évalue Capital Economics (les chefs d'entreprises tablent ouvertement sur une baisse des taux au second semestre 2024).



Les marchés obligataires connaissent -enfin- une embellie, bien que les bourses restent en mode 'risk-on' avec une détente de -7Pts des T-Bonds à 10 ans vers 4,25%, tandis que le Bund allemand de même échéance stagne vers 2,35%.



Calme plat sur le marché des changes, euro et dollar restent immobiles, à 1,082$/E. L'or s'apprécie de 0,6%, à 2037$ l'once.



A noter la brusque rechute du pétrole (-1,3% sur le 'Brent' vers 82,3$) pourtant stable ce matin vers 83,4$ après un pic cette nuit à 83,95$ (il perd ainsi -1,2% sur la semaine).



Dans l'actualité des valeurs, Capgemini indique étendre son alliance stratégique avec Unity, plateforme de création et d'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel, à laquelle il va racheter son activité de services aux entreprises spécialisée en jumeaux numériques.



Bouygues Telecom annonce un protocole d'exclusivité avec La Poste pour acquérir sa filiale La Poste Telecom, premier opérateur virtuel du marché français, pour une valeur d'entreprise de 963,4 millions d'euros.



Sanofi indique que la FDA des Etats-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence supplémentaire de produit biologique (sBLA) concernant son Dupixent (dupilumab) dans une sixième indication potentielle.



Michelin annonce la construction de ' la première usine de recyclage de pneus en fin de vie en Suède ', en collaboration avec Antin - actionnaire majoritaire de la coentreprise- et Enviro - qui dispose d'une option pour en devenir un ' actionnaire minoritaire important '.



Alstom annonce avoir débuté la production des rames Metropolis destinées à la phase IV de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). Attribuée en novembre 2022, cette commande vise à livrer 52 rames composées chacune de six voitures.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.