Paris : séance translucide (record ce matin), W-Street glisse

(CercleFinance.com) - Le CAC40 (-0,28% à 6.367) affiche un score de clôture reflétant assez bien le profil de la séance : c'est apparemment une séance médiocre mais le CAC avait entamé la semaine par un nouveau record absolu (à 6.410) et le CAC40 'GR' a passé brièvement la barre des 18.000. Mais outre ces records, on retiendra surtout que les volumes d'échanges s'évanouissent littéralement, avec 1,6MdsE traité à 17H29 et 2,55MdsE à 17H35 : jamais en 33 ans le CAC n'avait été capable d'inscrire un record avec une absence aussi flagrante d'acheteurs. A Wall Street, à mi-séance, les replis s'étagent ce soir entre -0,5% pour le Dow Jones, -0,6% pour le S&P500 puis -1,1% pour le Nasdaq (en route vers une 5ème semaine de repli ?). L'indice Empire State de la Fed de New York était inscrit au programme ce lundi : il se tasse légèrement par rapport à avril, perdant deux points à 24,3 en mai, une évolution toutefois globalement conforme à ce que les économistes anticipaient en moyenne. Le baromètre mensuel de l'immobilier (maisons individuelles) NAHB ressort à 83, ce qui est précisément le chiffre anticipé par le consensus. Le Dollar s'effrite légèrement vers 1,2150 (-0,1%) après ces 2 chiffres anodins. Les investisseurs découvriront de nombreux autres indicateurs conjoncturels cette semaine et notamment la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board et l'indice PMI flash d'activité (le plus attendu). De ce côté-ci de l'Atlantique, sont prévues cette semaine, notamment, de nouvelles estimations du PIB et de l'inflation dans la zone euro, l'inflation au Royaume Uni, puis les indices PMI flash des principales économies de la région. Dans l'actualité des valeurs, seront publiés par exemple les résultats de groupes tels que les Américains Walmart, Home Depot et Cisco, ainsi que Engie, Vodafone, Bouygues, Kingfisher et easyJet. A Paris, Airbus (-2,73%) et Safran (-2,2%) corrigent une partie de leurs gains de vendredi. Inversement Stellantis affiche +1,6% et Danone gagne +1,3% alors que le nom du successeur d'Emmanuel Faber est probablement Antoine de Saint Afrique. Veolia et Suez annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, avec un prix d'acquisition par action Suez qui sera relevé à 20,50 euros (coupon attaché). Parallèlement à cet accord, les deux groupes de services aux collectivités font part de la signature d'un protocole d'accord avec le consortium d'investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création d'un 'nouveau Suez'.

