Paris: séance terne, l'inflation US sans effet sur les cours

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la journée sur un repli modéré de 0,24%, à 7541 points, pénalisée par Teleperformance (-2,7%), Eurofins Scientific (-2%) ou encore URW (-1,7%).



Très attendus, les chiffres concernant l'inflation aux Etats-Unis, publiés à 14h30, sans finalement restés sans effet sur les marchés.



Concrètement, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 2,4% en septembre 2024 par rapport au même mois de 2023, rapporte le Département du Travail US.



S'il s'agit du taux le plus bas depuis février 2021, il dépasse toutefois de 0,1 point l'estimation de Jefferies. Même dynamique pour le 'core' (hors énergie à -6,8% et produits alimentaires à +2,3%), avec un taux d'inflation annuel de 3,3% le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur de 0,1 point à l'anticipation de Jefferies.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois d'août et septembre 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont à nouveau accrus de 0,2% en données brutes, et de 0,3% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



'Le calcul du CPI donne un poids exagéré au prix des services de logements, dont les loyers fictifs imputés aux propriétaires. Sans cela, l'inflation serait déjà au-dessous de 2%', notait Oddo BHF en début de semaine.



De son côté, le Département du Travail a annoncé avoir enregistré 258.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 30 septembre, un chiffre en hausse de 33.000 par rapport à la semaine précédente.



'En ce qui concerne l'inflation, la Réserve fédérale s'est dit plus confiante dans les progrès réalisés vers son objectif annuel de 2%, bien qu'elle reste au-dessus du niveau souhaité', indique Quasar Elizundia, expert chez Pepperstone.



Le marché obligataire US continue de se dégrader avec +5Pts sur le '10 ans' à 4,01% tandis qu'en Europe, les Bunds rajoutent +1Pt à 2,26%, et les OAT +1,2Pt à 3,04%.



A Londres, le baril de Brut s'apprécie de 1,7%, vers 78$ tandis que l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,09$/E.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Airbus indique avoir réalisé 50 livraisons à 29 clients au mois de septembre, portant le cumul depuis le début de l'année à 497 livraisons, et engrangé 235 commandes brutes le mois dernier.



Scor annonce être entré en négociations exclusives avec Huyghens de Participations, la holding du groupe Albin Michel, pour la cession de sa participation au capital de Humensis, neuvième groupe d'édition généraliste et scolaire en France.



Getlink indique que ses services de navettes ont transporté 200.353 véhicules de tourisme et 96.570 camions au mois de septembre, des trafics respectivement en baisse de 5% et en hausse de 1% en comparaison annuelle.







