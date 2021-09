Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : séance sans volumes et sans volatilité information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Après une séance sans volumes parce que les américains étaient absents, voici une seconde séance - toujours sans volume et sans volatilité (le CAC40 -0,2%), avec une fourchette de fluctuation ne dépassant à peine 0,2% (6.730/6.744). L'Euro-Stoxx50 (-0,5%) n'est guère plus inspiré ni plus volatil que la bourse de Paris, les investisseurs semblant attendre prudemment la reprise des cotations à Wall Street, après le jour férié de la veille. Dans la matinée, L'indice ZEW -qui évalue les perspectives pour l'économie allemande- a littéralement dévissé, de 26,5 ce mois-ci, contre 40,4 en août, soit bien plus que la baisse avers 30 qu'anticipait le consensus. 'La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui affecte l'automobile et le manque de matériaux dans la construction ont entrainé une révision à la baisse significative des prévisions de résultats pour ces deux secteurs', explique l'institut de Leibniz. Toujours en Allemagne, après un tassement de 1% en juin, la production industrielle a rebondi de 1% en juillet, mais elle est ressortie à un niveau inférieur de 5,5% à celui de février 2020, mois précédent l'impact de la pandémie. Par ailleurs, selon Eurostat, le PIB a augmenté de 2,2% dans la zone euro et de 2,1% dans l'UE au deuxième trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent (contre +2,0% et +1,9% respectivement en estimations rapides). La solide dynamique économique enregistrée depuis le début de l'année semble en train de se stabiliser depuis quelques semaines, un ralentissement qui se reflète notamment dans les perspectives des entreprises industrielles. L'indice PMI des directeurs d'achat est ainsi passé de 60,2 points à 59,5 points au mois d'août dans la zone euro. Dans l'actualité des valeurs françaises, AXA annonce avoir finalisé la cession de ses participations de 50% dans AXA Golfe et de 34% dans AXA Cooperative Insurance Company (en Arabie Saoudite) à Gulf Insurance Group, pour un montant total en numéraire de 264 millions de dollars (222 millions d'euros). OSE Immunotherapeutics a ouvert en hausse mardi après avoir obtenu un nouveau brevet aux Etats-Unis sur Tedopi, son traitement expérimental contre le cancer du poumon non à petites cellules. Akka Technologies publie une perte nette part du groupe de 29,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre une perte nette de 57,4 millions un an auparavant. Enfin, Carrefour (-1,3%) fait part de la démission d'Alexandre Arnault et de Nicolas Bazire de son conseil d'administration, ainsi que de la cooptation, sur la recommandation de son comité de gouvernance, d'Arthur Sadoun en tant que nouvel administrateur. Oddo BHF abaisse son opinion sur Holcim de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 76 à 60 francs suisses, après que le Tagesanzeiger a évoqué que le département américain de la Justice 'se penche sur les activités de Lafarge en Syrie'.

