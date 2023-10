Paris: séance en rouge, recule au contact des 7020 points information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 17:43

(CercleFinance.com) - Après avoir passé l'ensemble de la journée en territoire négatif, la bourse de Paris conclut la séance sur un recul de 0,55% à 7021 points, notamment pénalisée par les replis de Worldline (-4,2%) ou LVMH (-2,6%).



La séance est notamment marquée par les faibles volumes avec à peine 2,6 milliards d'euros échangés depuis l'ouverture.



Sur le front des statistiques, seule la production industrielle allemande pour août était attendue ce lundi: après un recul de 0,6% en juillet (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%), elle a diminué de 0,2% en août par rapport au mois précédent, selon des données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Les publications statistiques seront plus nombreuses en fin de semaine, avec notamment les très scrutés chiffres de l'inflation américaine pour le mois dernier, à paraître jeudi.



Chez Barclays, on anticipe une baisse du taux annuel à 3,6% en données brutes, avec des pressions inflationnistes sous-jacentes qui restent fermes, en raison de la tendance dans les services de base.



La fin de semaine verra aussi débuter la saison des résultats trimestriels des entreprises états-uniennes, avec notamment les publications, prévues vendredi, de poids lourds de la finance tels que JP Morgan Chase et Citigroup.



En attendant, le baril du Brent gagne plus de 4% et s'échange autour 88$.

Sur le front obligataire, malgré une légère détente, les rendements restent à des niveaux très élevés avec un bund allemand à 10 ans autour des 2,77%, des OAT françaises à 3,36% et des bonds du trésor américain à 4,66%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Renault Group annonce qu'à compter du 1er novembre, Jérôme Gouet est nommé directeur des achats des plateformes A, C, D, VU et de la marque Renault, en remplacement de Jana Striezel. Il devient membre du comité de direction Renault.



Alstom annonce que Saudi Arabia Railways (SAR) présentera et exploitera le premier train de passagers à hydrogène au monde, le Coradia iLint, à Riyad, au mois d'octobre, marquant la toute première introduction d'un train à hydrogène au Moyen-Orient et en Afrique.



A l'approche du point d'activité de troisième trimestre du 27 octobre, Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Safran avec un objectif de cours porté de 159 à 166 euros, en raison du changement de son hypothèse de parité de change euro/dollar.



Malgré un objectif de cours ramené de 125 à 120 euros, Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Vinci, jugeant que 'la dynamique des résultats demeure intacte, en dépit de l'impact de taux plus élevés et de taxes sur ses concessions'.



Enfin, Airbus annonce avoir officiellement lancé la construction d'un nouveau centre de maintenance de l'A400M à Wunstorf (Allemagne), juste à côté de la base aérienne de l'Air Transport Squadron 62 (LTG 62).



L'avionneur européen a aussi fait savoir qu'easyJet était devenue la première compagnie aérienne au monde à signer avec lui un contrat pour son initiative d'élimination des émissions de carbone, grâce à sa technologie utilisant le Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS).