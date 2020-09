Paris : se stabilise vers 4.940Pts,Wall Street attendu stable

(CercleFinance.com) - Le rebond avait avorté mardi à la Bourse de Paris, les acheteurs se montrent plus résolus en ce mercredi et le CAC40 s'affiche en nette hausse mercredi mais s'éloigner un peu de ses plus hauts de la matinée (+2% à 4.871) pour se stabiliser entre +1,4 et +1,5%, vers 4.940Pts.

L'Euro-Stoxx50 affiche une hausse comparable, de l'ordre de +1,3% (contre +1,8% ce midi) alors que Wall Street se montre plus hésitant en préouverture: le S&P500 grappille +0,2%, le Nasdaq les perd.

Les résultats des enquêtes PMI sur l'activité dans le secteur privé de la zone euro ne sont guère enthousiasmants : le PMI manufacturier est certes encourageant, à 53,7 contre 51,7 attendu mais le baromètre des 'services' chute à 47,6 contre 50,5, ce qui plombe le 'composite', en repli de 51,9 vers 50,1 au mois d'août.

En France, le PMI manufacturier progresse de +1,1Pt vers 50,9 mais le PMI des 'services' décroche sévèrement, de 47,5 contre 51,5 attendu: le PMI 'composite' s'inscrit à 48,5 contre 51,9 attendu.

La chute est bien plus spectaculaire au Royaume Uni avec un PMI 'composite' en chute libre de 59,1 vers 55,7 (le consensus tablait sur 56,3).

'Avec un nombre d'infections à nouveau sur une pente ascendante en Europe, tout particulièrement au Royaume-Uni, en France et en Espagne, la question est de savoir dans quelle mesure cette recrudescence a affecté l'activité économique', expliquent les équipes de Deutsche Bank.

D'autres analystes recommandent toutefois de ne pas attacher trop d'importance à ces enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achat, et de plus en plus suivis depuis le début de la crise sanitaire.

'S'ils attirent beaucoup d'attention, nous estimons que les PMI ne sont pas les indicateurs les plus fiables pour mesurer la croissance du PIB et nous pensons qu'il convient d'englober toute une série de statistiques afin de pouvoir se faire une idée de la situation économique actuelle en cette période de Covid-19', tempère-t-on chez Danske Bank.

A la Bourse de Tokyo, après un pont de 4 jours, l'indice Nikkei a fini sur un repli de 0,1%, mais le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale affichait, lui, une progression de près de 0,5%.

Du coté des valeurs, Société Générale annonce que sa direction générale lance une étude sur la création d'une nouvelle banque de détail en France, par le rapprochement de ses deux réseaux bancaires Crédit du Nord et Société Générale.

Peugeot (+3,7%, leader du CAC40) a annoncé le rachat de 10 millions de ses propres actions représentant environ 1,1% du capital à son partenaire chinois Dongfeng Motor Group (DFG) en vue de son projet de rapprochement avec Fiat Chrysler Automobiles.

Air Liquide China annonce un investissement d'environ 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) dans la zone économique de Lingang.

L'agence Standard & Poor's a annoncé mercredi avoir abaissé la note 'CC' de Technicolor pour la ramener à 'SD', c'est-à-dire en 'défaut sélectif'.

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 210 euros sur Iliad, au lendemain de l'annonce par le groupe de télécoms de l'acquisition de l'opérateur polonais Play, ce que le bureau d'études juge être 'une belle opération'.