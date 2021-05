Paris : se reprend avec WStreet, volatilité cryptos affolante

(CercleFinance.com) - Le CAC40 limite la casse (-1,43% à 6.262) après avoir emprunté un véritable toboggan baissier jusque vers 6.192 (-2,4%) avant de se redresser dans le sillage des indices US.

A noter de gros volumes sur les dérivés puisque les échanges sont passés de 2,5MdsE à 17H29 à 4MdsE à 17H35.

L'E-Stoxx50 chute de -1,6% vers 3.939 dans le sillage du DAX30 (-1,8%) mais c'était bien pire vers 15H30, alors que les indices US décrochaient de -1,5 à -1,8% initialement.

A mi-séance, les indices US réduisent de plus de moitié leurs pertes ce soir : le Dow Jones ne cède plus que -0,7%, le Nasdaq -0,5%... et le S&P500 fait la 'synthèse' avec un repli de -0,6%.

Les investisseurs réduisent les leviers, dans l'attente, ce soir, des 'minutes' de la FED (compte rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire, ou FOMC).

'Les investisseurs devraient lire avec attention les minutes du dernier FOMC, publiées ce mercredi', soulignait Aurel BGC en début de semaine, estimant que 'l'appréciation des membres sur l'évolution de l'inflation sera regardée avec attention'.

James Bullard indique que la FED ne se voile pas la face sur le risque d'une inflation qui apparaîtrait hors de contrôle.

Mais cette séance restera gravée dans les esprits par le surgissement d'un crypto-krach dévastateur qui entraine la plus phénoménale destruction de valeur -en volume- de l'histoire des 'cryptos' : environ un tiers en quelques heures (le krach a débuté à midi et s'est interrompu vers 15H).

La Chine qui avait en principe interdit le minage sur son sol (qui continue à grande échelle malgré tout) interdit désormais aux banques d'accepter ou de permettre un paiement en bitcoin ou autres 'cryptos': l'effet de cet interdit est dévastateur, plus de 500Mds de $ de 'valeur' se trouvaient désintégrés en moins de 24H (-700Mds$ au plus bas du jour, plus du tiers de la 'capi').

Les écarts sont abyssaux (à l'image des gains qui ont précédé) : le Bitcoin plongeait de -30% vers 30.050$, de -54% par rapport au zénith des 64.350 (il cote 39.000 ce soir, soit +30% sur ses planchers, même rebond pour le BinanceCoin après -50% en une semaine), l'Ethereum de -41% vers 1.970$ (soit plus de -56% depuis le zénith du 12 mai, il reprend +40% vers 2.800$) et le Dogecoin se désintégrait de -49% à 0,225$, soit plus de 62% de baisse en une semaine (depuis un zénith de 0,725$) avant de rebondir vers 0,398$ (+75% en 3 heures sur son plancher du jour).

La volatilité est littéralement affolante puisqu'elle dépasse 70% sur certaines 'cryptos' (dont le Dogecoin déjà mentionné) et tous les opérateurs ayant du 'levier' (parfois 50 ou 60) ont vécu ou vivent encore les 24H les plus épiques de l'histoire.

NB: le pire repli affectait le litecoin avec -51%... sans parler d'obscure cryptos qui ne semblent plus offrir de contrepartie à l'achat: krach et 'panic selling' intégral.

Côté chiffres, l'estimation définitive de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril est confirmée à 1,6% (annualisé) en avril 2021, contre 1,3% en mars, et celui de l'Union européenne s'est monté à 2,0%, contre 1,7%, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide pour la zone euro.

Du côté des valeurs, Renault reste lanterne rouge avec -4,2%, devant Total (-3,3%) alors que l'Iran pourrait reprendre ses exportations en cas de levée des sanctions américaines.

Veolia annonce la finalisation de l'acquisition d'OSIS, filiale de Suez spécialisée dans l'entretien de réseaux, d'ouvrages d'assainissement et dans les services de maintenance et nettoyage industriels.

Société Générale (-1,2%) indique que son assemblée générale, qui s'est tenue le 18 mai, a approuvé notamment le dividende par action fixé à 0,55 euro, dividende qui sera détaché le 25 mai et mis en paiement à compter du 27 mai.

JCDecaux (+3,3%) a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires ajusté en baisse de 37,2% à 454,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2021, mais indiqué s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté de plus de 60% au deuxième trimestre.

STMicroelectronics annonce une transaction portant sur l'acquisition des actifs de Cartesiam (y compris son portefeuille de propriété intellectuelle), ainsi que sur le transfert et l'intégration de ses employés. La clôture est soumise aux approbations règlementaires.

Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté le marché de rénovation de l'axe routier de la zone industrielle de Dandenong South (dans l'agglomération de Melbourne) pour un montant de 86 millions d'euros (134 millions de dollars australiens).