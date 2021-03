Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : se rapproche des 5800Pts, détente sur l'obligataire Cercle Finance • 01/03/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte hausse lundi pour la première séance du mois de mars, profitant d'un léger mouvement de détente sur le marché obligataire. L'indice CAC 40 progresse de près de 1,5% points à 5791 points. Le marché parisien avait accusé un repli hebdomadaire de l'ordre de 1% la semaine dernière, tiré vers le bas par un sévère coup de tabac sur le compartiment obligataire. Les obligations souveraines semblent néanmoins bénéficier d'un timide regain d'appétit ce matin, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui reflue d'un point de base à 1,40% Outre-Atlantique. En Europe, le Bund allemand de même échéance se stabilise de son côté autour de -0,26%, tandis que l'OAT française repasse en territoire négatif, à -0,06%. La récente accélération de la remontée des rendements obligataires pousse les marchés d'actions à la baisse car elle traduit une augmentation des anticipations d'inflation susceptibles de laisser craindre un resserrement de la politique monétaire. Les investisseurs vont donc continuer à surveiller de près les indicateurs économiques au cours des jours qui viennent, avec l'espoir qu'ils écartent la perspective d'une surchauffe de l'économie, notamment aux Etats-Unis. Dans ce contexte, les chiffres de l'inflation en Allemagne seront très suivis aujourd'hui et pourraient faire réagir les taux, dans l'attente des prix à la consommation en zone euro qui seront publiés demain. La matinée a également été animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par IHS Markit, s'est établi à 57,9 en février, chiffre révisé par rapport à une estimation flash de 57,7, et après 54,8 en janvier. Le secteur manufacturier français a enregistré au mois de février sa plus forte croissance en plus de trois ans, montrent les résultats définitifs de l'enquête IHS Markit publiés lundi. Il s'est établi à 56,1 le mois dernier, en hausse par rapport à la première estimation ('flash') de 55 et les 51,6 du mois de janvier. Les données préliminaires pour le mois de février avaient plutôt surpris favorablement les marchés, donnant lieu à une vague de révisions à la hausse concernant la croissance du PIB mondial en 2021. Si les indicateurs économiques ne parvenaient pas à rassurer les investisseurs, les banques centrales seraient forcées d'intervenir afin de plafonner la remontée des rendements obligataires, préviennent les analystes. Aux Etats-Unis, plusieurs hauts responsables de la Fed ont justement prévu de s'exprimer cette semaine. A Paris, Danone annonce être parvenu à un accord avec COFCO Dairy Investments Limited en vue de la conversion de sa participation dans le groupe chinois Mengniu Dairy Company Limited, actuellement détenue indirectement, en une participation directe. Euronext confirme avoir été approuvé par la Commission européenne, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, en tant qu'acheteur approprié pour le projet envisagé d'acquisition du groupe Borsa Italiana. Europcar Mobility Group annonce avoir finalisé la restructuration financière de son bilan, grâce à la réalisation des dernières étapes prévues par le plan de sauvegarde financière accélérée arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris, le 3 février dernier. Le marché français total des voitures particulières neuves de tous les constructeurs automobiles a baissé de 20,9 % en février 2021, à nombre de jours ouvrés identique (20 jours) selon le CCFA avec 132 637 immatriculations. Les ventes de voitures particulières du groupe Stellantis ont baissé de 25,6 % en février, à 48 738 unités (-17,2 % pour Peugeot à 26 750 unités, -35,7 % pour Fiat à 2 630 unités,), tandis que celles du groupe Renault ont diminué de 22,2 %, à 28 376 unités (- 35,1 % pour la marque Renault à 18 734 unités) indique le CCFA. Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Saint Gobain, avec un objectif de cours relevé à 53 euros, contre 51 euros précédemment. Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Bureau Veritas avec un objectif de cours rehaussé de 25 à 25,5 euros, pour refléter des augmentations de prévisions de 8% pour 2021 et de 4% pour 2022 et 2023.

