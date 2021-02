Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : se rapproche des 5700Pts malgré l'indice Ifo Cercle Finance • 22/02/2021 à 11:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli lundi matin, alourdie par la poursuite du net courant vendeur sur les marchés obligataires. Le CAC 40 perd 0,6% à 5737 points. Les marchés d'actions pâtissent depuis quelques semaines de la remontée des rendements obligataires, alimentée par une perspective de l'accélération dans les mois qui viennent. Malgré ces hésitations, le marché parisien avait repris près de 0,8% vendredi, au-delà des 5770 points, un gain qui lui avait permis de gagner 1,1% sur l'ensemble de la semaine écoulée. Le CAC affiche désormais une progression de 3% sur un mois. Après la hausse des dernières semaines, les investisseurs pourraient être tentés de reprendre leur souffle lundi face à la remontée non démentie des rendements obligataires. L'appétit pour le risque qui n'en finit plus de monter en puissance provoque en effet une rotation sectorielle au détriment des actifs de 'précaution'. Sur le marché américain des Treasuries, le rendement à dix ans avait terminé la semaine passée sur un nouveau pic de tension de cinq points à 1,34%. Les rendements obligataires de la zone euro emboîtent logiquement le pas aux Treasuries. Le Bund 10 ans, considéré comme le baromètre du marché obligataire de la zone euro, remonte à -0,3%, tandis que l'OAT française revient autour de -0,06% Le début de semaine pourrait aussi être plombé par la remontée des prix des matières premières, qui confirment le scénario d'une poussée inflationniste dans les mois à venir. Le brut léger américain reprend 1,2% à près de 60 dollars tandis que le cuivre flambe de près de 2%. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Ifo qui avait récemment traduit un net recul de la confiance des chefs d'entreprises allemands. Le climat des affaires s'améliore notablement en Allemagne en février, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,4 à comparer à 90,3 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 90,1). A Paris, Faurecia publie au titre de 2020 un résultat net (part du groupe) de -379 millions d'euros, à comparer à +590 millions en 2019, et une marge opérationnelle de 2,8% pour des ventes en baisse de 17,5% à 14,65 milliards (-19,6% en organique). Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de Profit4SF, société néerlandaise de conseil en technologie et gestion d'entreprise spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients aux Pays-Bas. Invest Securities maintient Renault dans sa sélection IS avec une opinion 'achat' et un potentiel de +31% par rapport à son objectif de cours rehaussé à 50 euros, contre 47,7 euros précédemment, après les résultats annuels du constructeur automobile.

