Paris : se rapproche des 3970Pts, repli de 1,5% du Dow Jones

(CercleFinance.com) - Un éphémère rebond technique en tout début de séance à Wall Street a permis à la Bourse de Paris de repasser quelques secondes en territoire positif (vers 4.070Pts) avant de retomber dans le rouge de -1,9%... dans le sillage du Dow Jones qui affiche -1,5% (au plus bas depuis novembre 2011, il se prépare à inscrire son pire mois boursier depuis 1931).

Le S&P500 avec -1,2% se retrouve au plus bas depuis décembre 2016 et la volatilité qui lui est associée (le 'VIX') rebondit de +5% vers 70.

Autre signe de défiance, les T-Bonds US (2030) bénéficient d'un 'flight to safety' qui fait chuter leur rendement de -20Pts, de 0,93% vers 0,73%.

Rappel: ce matin, le CAC40 affichait allègrement -4,5% (vers 3.850): d'un point de vue technique, l'indice reste certes volatile et vulnérable mais il fait des 'creux' de moins en moins profonds ce qui pourrait être bon signe.

Les investisseurs redoutent les premières statistiques économiques évaluant l'impact de l'épidémie de Covid-19.

James Bullard, le patron de la FED de Saint Louis (Missouri), évoquait un taux de chômage explosant à 30% au printemps et un PIB amputé de -50% (prévision bien plus pessimiste que Morgan Stanley avec -30%).

Mais les scénarios catastrophe pourraient être grandement relativisés si Donald Trump parvenait à faire passer un 'package' de soutien aux citoyens et aux entreprises de 2.000 + 2.000Mds$ (4.000 en tout), sans oublier les 1.000Md$ de 'repo' quotidien de la FED et ses 1.000Mds$ d'achat d'actifs en mode 'QE no limit'.

Le Congrès a déçu ce weekend en n'adoptant pas le 'package' de la Maison Blanche... mais les parlementaires débattent davantage sur la répartition de l'argent que sur le principe ou le montant, donc ce n'est qu'une question d'heures ou de jours avant une adoption.

La publication, cette semaine, des premières statistiques pour le mois de mars en Europe et aux États-Unis devrait permettre une première évaluation de l'impact de l'épidémie sur l'activité mondiale.

Les indices PMI 'flash' compilés par Markit dévoilés demain seront particulièrement surveillés afin de se faire une idée de l'effet de la pandémie sur les économies des États-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Japon. Les investisseurs chercheront également à en savoir plus sur le nombre des inscriptions au chômage aux États-Unis, appelés à s'envoler au cours des prochaine semaines.

Rappelons que le marché parisien avait repris 5% vendredi, sans toutefois parvenir à accrocher le cap des 4.100 points, un seuil qui lui aurait permis de terminer la semaine écoulée sur un score inchangé. 'Alors que l'on pouvait craindre une séance des plus volatiles avec les échéances indicielles trimestrielles, l'indice CAC 40 a pris, à bon escient, le contre-pied de la baisse. Comme certains ont pu l'indiquer avec ironie, 'les 4 sorcières ont eu pitié de nous !'. Ce rebond au-dessus des 4.000 points a permis à l'indice parisien de minimiser sa perte hebdomadaire (-1.69%) et surtout de faire reculer nettement le niveau de volatilité', analysent ce matin les équipes de Kiplink.

Dans l'actualité des valeurs, les nouvelles et les communiqués sont toujours marqués par l'épidémie de coronavirus.

De nombreuses entreprises annoncent suspendre toute 'guidance' pour 2020 (elles sont si nombreuses qu'il est impossible de toutes les lister) et la suppression de leur dividende (Boeing vient de le faire).

Au sein du CAC40, Vinci prévient qu'il 'apparait que l'objectif d'une progression du chiffre d'affaires et du résultat pour 2020 ne pourra pas être tenu'.

Saint-Gobain annonce prendre toutes les initiatives nécessaires pour limiter le plus possible les effets de la pandémie sur son résultat d'exploitation et sa trésorerie, dont une adaptation de la structure des coûts et des reports de dépenses. Le groupe va aussi réduire ses investissements industriels en 2020 par rapport à 2019, 'très significativement au-delà des 200 millions d'euros de réduction initialement annoncés, en reportant tous les projets possibles prévus pour les prochains mois'.

S'il est trop tôt selon lui pour déterminer l'ensemble des impacts de la crise du coronavirus sur ses résultats, Schneider Electric indique que ses objectifs 2020 publiés le 20 février 'ne sont plus pertinents et sont donc suspendus'.

Airbus (-8%) annonce des mesures visant à renforcer ses liquidités et son bilan face à la pandémie de COVID-19. 'Nous avons annulé nos prévisions 2020 en raison de la volatilité de la situation' a déclaré Guillaume Faury, Président exécutif (CEO) d'Airbus. Airbus entend assurer la continuité de ses activités, même en cas de crise prolongée, en maintenant la production.

Dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, EDF affirme 'disposer en particulier des moyens opérationnels et financiers d'assurer la production d'électricité nécessaire en France dans tous les scénarios actuellement envisagés. Son hypothèse de production nucléaire en France pour 2020 est en cours de ré-examen et sera ajustée à la baisse. L'objectif d'EBITDA fixé pour 2020 est maintenu à ce stade pour ce qui concerne le seuil bas de la fourchette, mais est susceptible d'être revu.

Dans un contexte de prix du pétrole de l'ordre de 30 dollars la baril, Total (+8%) a annoncé un plan d'actions comportant des économies de Capex (dépenses d'investissement) organiques de plus de trois milliards de dollars, soit plus de 20%. Le plan prévoit aussi des économies de 800 millions de dollars en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 300 millions annoncés précédemment, ainsi qu'une suspension du programme de rachat d'actions.

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Amundi avec un objectif de cours abaissé de 85 à 71 euros, dans une note consacrée aux gestionnaires européens d'actifs et de fortune, pour lesquels il a réduit ses estimations de BPA.

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur Kering avec un objectif de cours abaissé de 637 à 460 euros, après l'annonce vendredi soir par le groupe de luxe qu'il prévoit un recul de 15% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.