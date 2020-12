Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : se maintient juste au-dessus des 5600 points Cercle Finance • 30/12/2020 à 16:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est en léger recul, à 5608 points (-0,06%), pour cette avant-dernière séance de l'année marquée par l'absence de nombreux investisseurs et le peu de nouvelles susceptibles d'influencer la tendance. La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi pour son avant-dernière séance de l'année, à la faveur de nouvelles encourageantes concernant les vaccins, même si les volumes d'échanges s'annoncent relativement étroits 'Le catalyseur principal reste le plan de relance américain. Celui-ci n'a toutefois pas encore été définitivement entériné, le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ayant bloqué un vote rapide pour son adoption', pointait Kiplink ce matin. Les investisseurs pourraient donc commencer à préparer le terrain pour le nouvel exercice, notamment en se portant sur les valeurs cycliques, industrielles et les plus décotées. Les rares opérateurs présents ont pourtant assez peu d'éléments à se mettre sous la dent après la déferlante de bonne nouvelles des derniers jours (Brexit, relance américaine, vaccins), qui semblent désormais bien intégrées dans les cours. Le Département du commerce des Etats-Unis a toutefois publié une estimation avancée de la balance commerciale des biens aux USA, s'établissant à -84,8 milliards de dollars au titre du mois de novembre 2020, à comparer à -80,4 milliards pour le mois précédent. Il fait également état d'un repli de 0,1% des stocks des grossistes états-uniens au mois de novembre en rythme séquentiel, après une augmentation de 1,1% en octobre par rapport au mois précédent. Dans l'Hexagone, les données CVS-CJO du Ministère de la Transition Ecologique, laissent entrevoir un net redressement du nombre de logements autorisés à la construction au cours des trois derniers mois (septembre à novembre 2020), soit +18,7% par rapport à la période de juin à août. Sur le plan sanitaire, l'actualité est marquée par l'approbation par les autorités britanniques du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire AstraZeneca. Après les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, il s'agit du troisième vaccin disponible au niveau mondial, pour lequel de premières doses devraient être livrées dès aujourd'hui au Royaume-Uni pour un démarrage des vaccinations début 2021. Pfizer et BioNTech, justement, ont annoncé de leur côté la fourniture de 100 millions de doses supplémentaires de Comirnaty - le vaccin contre la Covid-19 - aux 27 États membres de l'Union européenne (UE) en 2021. La Commission européenne a en effet exercé son option d'achat, portant le nombre total de doses à livrer à l'UE atteint désormais les 300 millions. Dans le même temps, Moderna a confirmé aujourd'hui l'existence de discussions avec le gouvernement sud-coréen en vue de la prochaine fourniture de plus de 40 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19. Du côté des valeurs, Argan s'adjuge plus de 5%, au lendemain de l'annonce par la foncière de l'acquisition de deux plateformes logistiques, représentant ensemble une superficie totale de 128 000 m², et portant son portefeuille total à plus de trois millions de m2. Signant l'une des plus fortes hausses du SBF 120, Kering poursuit sa progression vers un possible test du zénith des 600E du 16/09, au-delà duquel le prochain objectif pourrait être celui des 623,4E du 11/11. Rappelons que la semaine sera écourtée, puisque le marché n'ouvrira que pour une demi-séance demain et restera fermé toute la journée du vendredi 1er janvier.

