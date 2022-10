Paris: se maintient à l'équilibre dans des volumes réduits information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 17:07

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est complètement à l'arrêt (stable) vers 6066 à 45Mn de la clôture, dans des volumes serrés d'à peine 1,4 MdE.



L'Euro-Stoxx50 se montre en peu plus dynamique avec +0,4%, ce qui reste un peu mieux que les 0,00% du Nasdaq et du S&P500, le Dow Jones affichant +0,2%.



Des statistiques étaient attendues aujourd'hui: le Département du Commerce a fait état d'une chute de 8,1% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.439.000 en rythme annualisé, un niveau manquant les attentes des économistes.



En revanche, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont quant à eux accrus de 1,4% à 1.564.000 en septembre, dépassant ainsi le consensus de marché.



Au Royaume-Uni, l'inflation a dépassé les attentes en septembre pour retrouver son plus haut niveau en 40 ans, tirée par l'augmentation des prix alimentaires, montrent des statistiques publiées mercredi.



Les prix à la consommation ont progressé de 10,1% dans le pays en rythme annuel le mois dernier, après avoir reflué à +9,9% en août, renouant ainsi avec ses plus hauts du mois de juillet.



Les marchés obligataires de dégradent sensiblement avec +5,5Pts sur nos OAT à 2,915%, les Bunds avec +6,5Pts vers 2,335% et les T-Bonds flambent de +10Pts vers 4,094%.



Pour se rassurer un peu, les BTP italiens ne décalent que de +2,5Pts vers 4,715%.

Côté devises, l'Euro s'est retourné à la mi-journée et lâche -0,7% vers 0,978$... mais il grappille +0,3% vers 0,9820.



Le titre Orpea qui se signalait par une flambée de +40% vers 18,8E sur des rachats massifs de 'shorts' demeure ultra-volatil et rechute vers 14,2E (+10% 'seulement').



Atos annonce avoir remporté un contrat auprès du Ministère néerlandais des Infrastructures et de la Gestion de l'Eau (IenW) pour l'hébergement, la maintenance et la migration vers le cloud public de son infrastructure SAP, dans le cadre d'un appel d'offres.



Alstom indique avoir signé un contrat-cadre d'environ 900 millions d'euros avec la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pour concevoir, livrer et mettre en service un système ERTMS (système de supervision et de contrôle des trains) à grande échelle en Italie.



Enfin, dans le cadre de contrats à long terme, Air Liquide annonce la construction à Taïwan de trois unités de production pour deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs, de façon à les approvisionner en larges volumes de gaz industriels de très haute pureté.