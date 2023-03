Paris: se contracte en attendant l'inflation en zone euro information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 10:42

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris recule d'environ 0,45%, autour des 7200 points, alors que les investisseurs attendent la pparution de nouvelles statistiques susceptibles d'influer sur les prochaines décisions de la BCE.



A 11h, le première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de février constituera le temps fort de la séance. Les investisseurs espèrent que l'indice des prix à la consommation se sera stabilisé, voire légèrement tassé, le mois dernier dans la région mais les dernières statistiques en provenance de France et d'Allemagne laissent planer le doute.



'Au vu de la résistance plus soutenue que prévu de l'activité économique et du marché de l'emploi, le scénario d'une inflation de base 'persistante' pourrait bien demeurer un gros souci pour la BCE et les marchés commencent à intégrer de nouvelles hausses de taux', prévient Danske Bank.



La Banque centrale européenne doit par ailleurs publier dans la journée les 'minutes' de sa réunion du 2 février, qui s'était soldée par un relèvement de 50 points de base de ses principaux taux d'intérêt.



L'institution de Francfort avait alors confirmé prévoir une nouvelle hausse de taux de 50 points de base pour le mois de mars, invoquant notamment la persistance de la hausse des prix alimentaires et l'effet des revalorisations salariales.



'C'est dire combien les 'faucons' ont la situation bien en main', résument les équipes d'Oddo BHF.



Conséquence immédiate de cette posture peu accommodante, les marchés obligataires poursuivent leur dégradation amorcée début février.



Dans l'actualité des sociétés, Veolia publie un résultat net courant part du groupe de 1,16 milliard d'euros au titre de l'année 2022, en hausse de 29,7% (+27,7% à change constant) et un EBITDA de près de 6,2 milliards, en croissance de 7,2% à périmètre et change constants.



Vallourec publie un résultat net part du groupe de -366 millions d'euros pour 2022, contre +40 millions sur l'exercice précédent, et un RBE (résultat brut d'exploitation) de 715 millions d'euros, soit une marge à 14,6% contre 14,3% en 2021.



SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) fait part, au titre de 2022, d'un doublement du résultat net à 51 millions d'euros et d'un EBIT ajusté en forte croissance à 111 millions (9,2% du chiffre d'affaires) contre 96 millions en 2021.



Enfin, Technip Energies publie au titre de 2022 un BPA ajusté de 1,79 euro, contre 1,39 euro l'année précédente, ainsi qu'une marge d'EBIT récurrent ajusté en hausse de 50 points de base à 7% pour un chiffre d'affaires ajusté en repli de 4,6% à 6,42 milliards.