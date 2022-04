Paris: sans grande tendance après la pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 10:53

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance sans grande tendance mercredi matin, les intervenants de marché peinant à trouver une direction claire après les résultats trimestriels contrastés d'Alphabet et Microsoft. L'indice CAC40 est en légère hausse à 6425 points.



Après avoir gagné jusqu'à 1,3% hier, le marché parisien avait inversé la vapeur dans l'après-midi et terminé la séance sur une perte de 0,5% à 6414 points, dans le sillage du repli de Wall Street.



Cette accélération baissière, qui se traduit par un repli de 4% sur les trois dernières séances, conduit le CAC à proximité des supports majeurs à 6375 et 6350 points, premier signe d'une dégradation de la situation.



'La volatilité et ses excès reviennent sur le devant de la scène. Attention!', mettent en garde les équipes de Kiplink Finance dans un point de marché diffusé hier.



La prudence devrait donc de nouveau dicter la conduite des investisseurs dans un contexte de pessimisme quant à un éventuel ralentissement de la croissance, voire une potentielle entrée en récession à terme.



De fait, la fin des politiques monétaires ultra-accommodantes menées par les grandes banques centrales fait que les actions deviennent un actif jugé moins attrayant.



Les investisseurs semblent par ailleurs peiner à dégager une véritable tendance sous la pluie de résultats de sociétés cotées qui s'abat en ce moment sur les marchés.



Parmi les groupes ayant publié leurs résultats hier soir après la clôture de New York, Microsoft a fait bien mieux que prévu sur son premier trimestre, ce qui lui valait des gains de 4% en cotations après-Bourse.



Autre poids lourd de la cote, Alphabet a dépassé les attentes en termes de bénéfices, mais dévoilé un chiffre d'affaires décevant, une publication qui était sanctionnée par un recul de 3% en préouverture.



Les investisseurs devraient s'abstenir de trop s'engager en attendant la suite de la saison des résultats de sociétés, qui s'annonce mitigée.



En Europe, plusieurs ténors tels que Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Air Liquide, Schneider Electric ou STMicroelectronics ont dévoilé leurs performances trimestrielles ce matin.



En Asie, l'indice Nikkei a terminé en baisse de 1,3%, l'inquiétude concernant la croissance mondiale ayant freiné la prise de risque.



En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations est parvenu à se distinguer en reprenant 2,4%, toujours dans la foulée des mesures de soutien à l'économie dévoilées hier par Pékin.



Sur les valeurs à Paris, Le chiffre d'affaires du Groupe Air Liquide atteint 6 887 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de +7,9 % en données comparables (+ 29 % en publié). Le chiffre d'affaires Gaz & Services atteint 6 590 millions d'euros, en hausse de + 7,1 % en données comparables. Les ventes publiées du 1er trimestre 2022 sont en croissance de + 29,1 %.



STMicro a enregistré un chiffre d'affaires net de 3,55 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une hausse de 17,6 % en variation annuelle. Le résultat net et le résultat dilué par action ressortent en hausse à respectivement 747 millions de dollars et 0,79 dollar, au lieu de respectivement 364 millions de dollars et 0,39 dollar au premier trimestre 2021.



Le chiffre d'affaires de Schneider s'inscrit à 7 566 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse organique de +9,8 % et de +15,9 % en croissance publiée. Le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2022: une croissance organique de l'EBITA ajusté 2022 comprise entre +9 % et +13 %, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +7 % et +9 %.



TotalEnergies annonce l'acquisition de la société Core Solar basée à Austin (Texas). Son portefeuille comprend plus de 4 GW de projets solaires et de stockage à divers stades de développement dans différents États et marchés électriques américains.