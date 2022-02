Paris : s'installe au-dessus de 7100 à la veille du FOMC BCE information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 19:22

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris a cédé un peu de terrain en fin de journée mais conserve malgré tout un gain de 0,22%, à 7.115 pts, tandis que l'Euro-Stoxx50 et Francfort achèvent la séance très proches de l'équilibre.



Outre-Atlantique, Wall Street tente de prolonger le rebond amorcé vendredi : après ses gains spectaculaires de lundi, +0,7% la veille, le S&P500 rajoute +0,6% vers 4.565, le Dow Jones +0,3% vers 35.500E... le Nasdaq restant proche de l'équilibre.



Alphabet qui a dévoilé une hausse de 75% des profits gagne près de 7% (le marché salue également le 'split' par 20 du titre) mais Paypal qui a annoncé des chiffres juste conformes aux attentes et des perspectives dégradées s'effondre de -25%.



Wall Street s'accommode apparemment de la chute spectaculaire des créations d'emplois dans le secteur privé au mois de janvier : l'enquête mensuelle du cabinet ADP fait apparaître 301.000 destructions d'emploi, aux antipodes du consensus qui tablait sur 207.000 créations en janvier.



ADP révise à la baisse de -31.000 les créations estimées au mois de décembre, de 807.000 à 776.000.



Les chiffres d'ADP sont parfois sujets à des 'ajustements' de forte intensité et ne sont donc pas considérés comme des données aussi solides que le 'NFP' qui sera publié vendredi.



Les investisseurs préfèrent se concentrer sur les trimestriels: on observe que ce sont les valeurs qui avaient le plus souffert de la correction des marchés d'actions en début d'année (luxe, technologie, industrie) qui portent le rebond aujourd'hui, grâce à des stratégies de rachat à bon compte des investisseurs.



Dans ce contexte, la solidité des publications trimestrielles (75% des résultats sont 'supérieurs aux attentes'... le ratio habituel depuis 10 ans) prennent nettement le pas sur les inquiétudes liées à la perspective d'un resserrement de la politique monétaire, sur fond d'accélération des chiffres de l'inflation.



Les investisseurs ont également bien digéré ce matin la publication des pires chiffres d'inflation en zone eurodepuis la fin des années 80 avec +5,1% pour le mois de janvier (au lieu d'une décélération vers 4,5% attendue), de quoi susciter pourtant quelques interrogations sur la teneur des débats lors de la réunion de la BCE organisée demain.



Pour tenter de se rassurer, l'inflation 'Core' (hors énergie qui affiche +28,6% sur 1 an) se modère un peu, de +2,7% à +2,5% dans l'UE.

Les cambistes s'attendent visiblement à un durcissement du discours de Christine Lagarde puisque l'Euro gagne encore +0,35% à 1,1330 alors qu'il venant de toucher un plancher vers 1,1125 jeudi dernier (soit presque 2% repris en 4 séances).



Sur le front obligataire, les Bunds continuent de se dégrader à +0,045%, nos OAT affichent également +1Pt à 0,458% et les T-Bonds US ont vu leur rendement rechuter de 1,8100% à 1,765% après l'enquête ADP.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Atos gagne plus de 8% suite à des rumeurs de marché. ' Suite aux rumeurs sur l'éventuel intérêt de Thales pour le rachat des activités de cybersécurité d'Atos, Thales tient à préciser que: le Groupe est potentiellement intéressé par tout actif de cyber-sécurité qui serait disponible à la vente, aucune discussion n'est en cours avec Atos à cet égard ' indique Thales dans un communiqué.



Saft, filiale de batteries de TotalEnergies, annonce avoir remporté un contrat avec Neoen, producteur indépendant d'énergie renouvelable, portant sur la livraison clé-en-main d'un projet ESS de 8 MW/8 MWh à Antugnac, dans le sud de la France.



Par ailleurs, TotalEnergies et Veolia ont signé un accord en vue de valoriser le biométhane issu d'installations de traitement de déchets et d'eaux usées de Veolia en opération dans plus de 15 pays, biométhane qui sera commercialisé par TotalEnergies.



Roche Bobois fait part d'un chiffre d'affaires annuel record de 334 millions d'euros au titre de 2021, soit une croissance de 25,5% par rapport à 2020 et de 21,5% par rapport à son niveau de 2019, avant crise sanitaire.



Enfin, Orpea poursuit sa chute aujourd'hui et cède 3,7% à la bourse de Paris après les révélations du Canard Enchainé qui note un possible délit d'initié de la part de l'ancien p.d.-g. du groupe. Celui-ci aurait procédé à la vente de ses actions l'été dernier, après avoir appris qu'une enquête susceptible d'affecter la valorisation du groupe était conduite par un journaliste indépendant.