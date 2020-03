Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : s'est enfoncé dans le rouge, -3% à Wall Street Cercle Finance • 05/03/2020 à 19:03









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'est enfoncée dans le rouge, après une ouverture en territoire positif, les investisseurs tentant de nouveau de relativiser le risque de marché lié à l'épidémie de Covid-19. Le CAC40 termine en baisse de -1,9% et revient ainsi sur le niveau des 5.360 points. 'Sur ces niveaux de volatilités, la moindre faiblesse d'évolution positive pourrait ramener l'indice CAC 40 sur les premiers supports sensibles à 5.360 et 5.285 points', estiment les équipes de Kiplink. Rappelons qu'hier, le marché parisien avait évolué de façon erratique jusqu'au coup de cloche final, mais avait toutefois réussi à terminer la séance autour de ses plus hauts du jour, en s'adjugeant plus de 1,3% à 5.463 points. La Bourse de New York est de nouveau emportée jeudi par un accès d'inquiétude concernant le coronavirus, une série de nouvelles jugées préoccupantes ne faisant rien pour dissiper les craintes déjà fortes entourant la propagation de la maladie. Le Dow Jones décroche de -3,5% à 26.150 points, tandis que le Nasdaq rétrocède -3% à 8752 points. Les intervenants ont suivi avec attention les indicateurs économiques du jour, avec l'espoir que ces chiffres démontrent une certaine résilience de l'économie américaine face au plongeon de l'activité en Chine. Le Département américain du Travail a ainsi annoncé avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en baisse de 3.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre légèrement non-révisé). Les analystes tablaient sur une baisse légèrement plus forte de cet indicateur, à 215.000 inscriptions. Attendue en hausse de 1,4% en consensus, la productivité de la main d'oeuvre non-agricole des États-Unis a augmenté de 1,2% en rythme annualisé au dernier trimestre 2019, selon le Département du Travail qui avait annoncé +1,4% initialement. Le Département du Commerce fait état également, ce jeudi, d'une baisse de -0,5% des commandes à l'industrie aux États-Unis en janvier, une baisse plus marquée que les estimations des analystes, lesquels misaient sur -0,1%. Dans l'actualité des valeurs, JCDecaux a publié au titre de l'exercice 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 34,6% à 265,5 millions d'euros, et un résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, en croissance de 11,7% à 385,2 millions. Airbus envisagerait de baisser la production de ses A330neo, selon Bloomberg. Son plus important client sur ce modèle AirAsia X souhaiterait décaler les livraisons de ses avions en raison de l'impact du coronavirus indique l'agence de presse. Le groupe Alstom annonce avoir remporté, en tant que leader d'un consortium, un contrat portant sur la fourniture de systèmes digitaux de contrôle des trains et d'infrastructures d'électrification, dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation d'une section du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie. STMicroelectronics a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital d'Exagan, une entreprise française à la pointe de l'innovation dans le nitrure de gallium (GaN). Pernod Ricard a annoncé la signature d'un accord pour une prise de participation significative dans KI NO BI Kyoto Dry Gin, investissement qui sera principalement consacré à la construction d'une nouvelle distillerie de gin ultra-premium KI NO BI. Au cours du mois de février, Airbus n'a enregistré aucune nouvelle commande. En février, Airbus a livré 55 avions à 35 clients. Les livraisons ont porté sur 40 appareils de la famille A320 (composés de 37 versions neo). Depuis le début de l'année, Airbus a enregistré des commandes pour 274 avions de ses gammes A220, A320 et A350 XWB.

