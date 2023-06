Paris: s'enlise autour des 7200 pts, la prudence domine information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 18:01

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul limité de -0,09%, à 7202 points, malgré les bonnes performances de URW (+3,3%), STMicro (+3,2%) ou encore Teleperformance (+2,1%).



Les volumes limités (à peine 2.6 MdsE échangés au cours de la séance), témoignent de l'attitude prudente adoptée par les investisseurs. Ceux-ci sont d'ailleurs restés sans réaction à l'ajustement des prévisions de l'OCDE en ce qui concerne le monde (prévisions rehaussées de +2,6% à +2,7), l'Europe (de +0,1% à +0,9%) ou encore les Etats-Unis (de +0,1% à +1,6%).



En revanche, la Chine qui passerait de 5,3 à 5,4% pourrait ne pas atteindre son objectif de 5,5% et ses perspectives restent médiocres pour 2024 avec +5,1%.



'Au cours des prochaines semaines, le marché devrait rester volatil dans l'attente d'indications plus claires sur les développements à venir', prédit Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM.



Néanmoins, il semble pour l'instant bien difficile de prévoir d'où proviendra le prochain facteur de croissance.



Les marchés sont aussi restés impassibles après la publication de la balance commerciale américaine : le déficit s'est creusé de +23% au mois d'avril, atteignant 74,6 milliards de dollars, contre 60,6 milliards de dollars en mars (chiffre révisé par rapport aux 64,2 milliards de dollars annoncés le mois dernier), selon le Département du Commerce.



Cette hausse du déficit résulte d'un recul de 3,6% des exportations de biens et services, à 249 Mds$, et d'une hausse de 1,5% des importations de biens & services, à 323,6 Mds$.



En France, le solde commercial se maintient à -9,2 MdsE en avril 2023, en moyenne mobile sur trois mois selon la Direction générale des douanes. Les importations et les exportations diminuent toutes deux de 0,2 MdE et atteignent respectivement 59,3 MdsE et 50,1 MdsE.



Sur l'obligataire, les taux se dégradent plus nettement ce soir : +6Pts sur les OAT à 2,983%, les Bunds affichent +7,5Pts à 2,438%, les BTP italiens +6Pts à 4,25%.

A New-York, les T-Bonds prennent également +7Pts à 3,77% (la banque du Canada a relevé ses taux à la surprise générale) et outre-Manche, nouvelle mauvaise séance avec des Gilts à +6,5Pts vers 4,2700%.

L'or se replie de -0,7% vers 1948$/once.



Dans l'actualité des valeurs françaises, TotalEnergies annonce le doublement de la production de carburants aériens durable (SAF) sur le site de Grandpuits pour porter la capacité de production à 285 000 tonnes par an, soit près du double de la capacité annoncée en 2020.



Airbus annonce avoir livré au mois de mai 2023, 63 avions à 36 clients. Les commandes brutes pour le mois de mai 2023 ressortent à 17.



STMicroelectronics et Sanan Optoelectronics, un leader sur le marché des semiconducteurs composés en Chine ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la création d'une nouvelle co-entreprise de fabrication de composants en carbure de silicium de 200 mm de diamètre à Chongqing en Chine.



