Paris : s'effrite de 0,2%, Wall Street est anticipé stable

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris qui avait rouvert en net repli, est repassée dans le vert dès l'heure du déjeuner et s'est maintenue au-dessus des 4.850 avant de voir fondre ses gains depuis 14H00, en amont de la reprise des cotations à Wall Street, pour s'effriter de -0,1 à -0,2% depuis 14H30. Mais le scénario semble dicté par les 'algos' puisque le CAC40 est venu tester -presque au point près- le support des 4.780 avant de grimper en ligne droite (algo 'funiculaire') jusque vers 4.870, c'est à dire le niveau médian entre 4.980 et 4.730 (les extrêmes observés depuis le 21 septembre). Wall Street est anticipé stable ou en léger repli, plus personne ne prend d'initiatives en l'absence d'évolution dans les négociations sur la mise en place d'un nouveau plan de relance à Washington. Il semblerait que les discussions soient appelées à se poursuivre jusqu'à samedi... et peut-être même jusqu'à la veille des élections, selon Nancy Pelosi, celle-là même qui avait fixé un ultimatum au soir du 20 octobre (si pas d'accord, arrêt des négociations jusqu'après les élections). Les intervenants de marché ont pris connaissance aujourd'hui aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage : elles ont diminué de -55.000 à 787.000 la semaine dernière, selon le Département du Travail, par rapport aux 842.000 de la semaine précédente (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 898.000). Reste à découvrir les indicateurs avancés du Conference Board, puis des reventes de logements anciens. Hier, le point d'orgue de la journée avait été la publication, après la clôture des marchés américains, des résultats trimestriels de Tesla. Le constructeur de véhicules électriques californien n'a pas déçu en dévoilant un bénéfice par titre de 0,76 dollar contre 0,57 dollar attendu pour un chiffre d'affaire de 8,8 milliards de dollars, contre 8,4 attendus. Le groupe a maintenu sa prévision de ventes à 500.000 véhicules pour l'ensemble de l'exercice 2020, ce qui lui valait une progression de plus de 3% dans les échanges d'après-Bourse. Du coté des valeurs à Paris, Schneider (+2,8%) a annoncé un chiffre d'affaires de 6 458 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en hausse organique de +1,3 % et une baisse de -2,8 % en croissance publiée. Hermès (+2,5%) pulvérise un nouveau record absolu au-delà des 824E (soit 86,7MdsE de capitalisation) et creuse l'écart (20%) par rapport à l'ex-N°1 du CAC40 qui recule de -2% et ne 'pèse' plus que 72MdsE. Hermès International affiche pourtant un chiffre d'affaires en baisse de 14% à taux de change courants et à taux de change constants, soit 4.288MdsE sur les neuf premiers mois de 2020, avec toutefois un retour à la croissance prévu au troisième trimestre. Thales (-2%) a publié ce matin son CA au 30 septembre 2020. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe enregistre un CA de 11,7 milliards d'euros, en recul de 5,6% (-10,5% à périmètre et taux de change constants). Dassault Systèmes publie au titre du troisième trimestre 2020 un BNPA non-IFRS de 0,80 euro, en croissance de 8% à taux de changes constants, ainsi qu'une marge opérationnelle non-IFRS de 28,2%, en retrait de 2,1 points en comparaison annuelle. Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires de 2.236 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2020-21, en décroissance faciale de 10% en raison d'un effet de change négatif sur la période, et en décroissance interne de 6%. Eurofins enregistre une hausse organique de 23% de son CA au 3e trimestre, notamment ' grâce à la forte contribution des activités de test Covid-19 ', analyse Mainfirst. Le bureau d'études reste donc à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 735 euros.

