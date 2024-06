Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: s'arroge près de 1% après les chiffres du CPI US information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Après avoir cédé près de 2,7% au cours des séances de lundi et mardi, la bourse de Paris est parvenue à enrayer sa chute: au gong final, l'indice parisien s'arroge 0,97%, à 7864 points, bien aidée par Schneider Electric (+4,7%) et STMicro (+3,2%), tandis que Orange et Bouygues sont es lanternes rouges du jour avec respectivement -2,6% et -2,4%.



L'indice a notamment tiré parti des chiffres d'inflation (CPI) lgèrement plus faibles qu'anticipé aux Etats-Unis. En effet, les prix à la consommation aux Etats-Unis sont restés inchangés au mois de mai, une évolution rassurante alors que la Réserve fédérale rendra ses décisions de politique monétaire dans la journée.



Dans ce contexte, les indices US pulvérisent de records en cascade avec un S&P500 à +1,2% (vers 5440 pts), et un Nasdaq à +1,9%, dans le sillage des habituelles 'vedettes', avec Apple à +5% et Nvidia proche des +4%.



Rappelons que les annonces de la Fed sont attendues à 20h00 (heure de Paris) et seront suivies, à partir de 20h30, par une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



En Europe, les derniers chiffres de l'inflation allemande témoignent d'une hausse de 2,4% des prix à la consommation (IPC) en mai 2024 selon Destatis, en progression de +0,2% (en avril et mars 2024, le Taux était de +2,2 %).



Après deux mois de hausse, la production industrielle britannique est repartie à la baisse en avril. Le Bureau national des statistiques (ONS) a indiqué ce matin que la production industrielle avait reculé de 0,9% par rapport au mois précédent, alors que les analystes de Bank of America attendaient une baisse plus limitée de 0,4%.



Le rendement des obligations françaises à dix ans se détend nettement (-8,5Pts de base), pour revenir autour de 3,16%, mais cela ne lui permet pas de réduire son écart par rapport à son équivalent allemand qui se détend de -10Pt vers 2,500% ('spread' de + 64Pts contre 49Pts vendredi dernier).



Outre-Atlantique, le marché obligataire confirme sa détente avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui retombe vers 4,27% (-14 pts).



Le Brent reste stable autour des 82,2$ le baril et le WTI cède 0,3%, vers 78,1$ le baril, alors que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indique que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 459,7 millions de barils lors de la semaine du 3 juin signalant une hausse de 3,7 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Notons que l'or gagne1%, à 2333$ l'once et que le bitcoin s'apprécie de près de 3,5%, à 69 700$.



Enfin, dans l'actualité des sociétés tricolores, Thales annonce avoir signé deux contrats avec la Corporation des services de navigation aériennes d'Amérique centrale (COCESNA) afin de moderniser le système AMHS/AIM (Messagerie aéronautique et gestion d'information aéronautique) et les infrastructures de navigation (NAVAIDS).



Thales a aussi évoqué un nouveau concept d'authentification sans mot de passe, Passwordless 360°, qui offre à ses clients une fonctionnalité capable de couvrir l'ensemble de leurs besoins, quel que soit le type d'utilisateur ou le niveau de garantie requis.



Renault fait savoir que Hyvia, sa coentreprise avec Plug dédiée à la mobilité hydrogène, et Hype, pionnier des taxis hydrogène, vont réaliser un partenariat avec l'objectif d'accélérer la mobilité hydrogène décarbonée.







